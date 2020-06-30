企業抵制臉書／推特機靈...隱藏川普貼文

各國企業抵制臉書的行動愈演愈烈，上百家業者撤廣告，儘管執行長祖克伯試圖止血，仍難以平息外界對臉書未能嚴審仇恨貼文的怒火。

如今臉書面臨千夫所指的困境，批評者認為，臉書對仇恨言論的審查過於鬆散。美國警方在5月底殺害非裔男子佛洛伊德，引發群眾發動示威活動，美國總統川普卻在臉書發布數則爭議性貼文，痛批示威者是「暴徒」，甚至出現「有搶劫，就開槍」（When the looting starts, the shooting starts）的措辭。然而，臉書決定不撤下川普的貼文，引發民怨沸騰。相較下，推特則在川普的推文標註「讚頌暴力」，並加以隱藏。

美國民權團體6月初發起抵制臉書的「#停止以仇恨牟利」（#Stop Hate For Profit）的活動，呼籲業主停止在臉書投放廣告，直到7月底。

民權團體的這項活動，已獲得逾160個品牌和機構響應，包括威瑞森（Verizon）、聯合利華（Unilever）等重量級企業；這兩家公司6月前三周在臉書的廣告支出，分別為85萬美元、50.4萬美元。

民權團體呼籲更多美企加入抵制，並準備把這股運動擴大到全球，以增強要求臉書移除仇恨言論的壓力。

臉書雖試圖止血，但效果似乎不大。祖克伯27日宣布，將禁止廣告內出現仇恨言論，並保護一些團體免受攻擊，例如移民團體。他也表示，將標註違反政策的貼文，但不會將其移除，因為該平台認為發布一些特定言論符合公眾利益，例如政治人物的談話。