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尼泊爾南部罕見遭蝗蟲入侵 疑由不穩定的風帶入國家

香港01 / 何文翰
除了尼泊爾以外，巴基斯坦也開始出現大量蝗蟲。圖／美聯社
除了尼泊爾以外，巴基斯坦也開始出現大量蝗蟲。圖／美聯社

尼泊爾農業和畜牧發展部發言人Hari Bahadur KC在6月27日表示，尼泊爾南部平原巴拉（Bara）、帕爾薩（Parsa）、薩爾拉希（Sarlahi）等地區同日早上發現蝗蟲。他指，蝗蟲可以經印度瓦拉納西（Varanasi）一直遷移至尼泊爾。

發言人提到，懷疑這是一股由南部地區吹向東北地區的不穩定的風將蝗蟲帶入國家。他稱，尼泊爾農業和畜牧發展部已經儲備足夠份量的化學藥劑，以阻止蝗蟲的侵襲。

由於尼泊爾的地理位置和氣候條件，該國很少機會爆發蝗災。尼泊爾首次發生蝗災是在1962年，而最嚴重的一次發生在1996年，當時奇特旺（Chitwan）80%農作物被破壞，默格萬布爾格里（Makwanpur）和巴拉等地區也有部分農作物被毀。

蝗災的出現令人擔生國家的糧食安全。Nepal Farmer Group Federation（暫譯尼泊爾農民團體聯合會）6月28日發表聲明要求政府不要浪費時間，要在蝗蟲數量仍算少的時候，立即採取行動減少其數目。聯合會主席巴斯內特（Navaraj Basnet）表示，現在國家正處於糧食危機的威脅下。

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文章授權轉載自《香港01》

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