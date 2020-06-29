公務車內「紅衣辣妹跨坐男子搖晃」 聯合國發言人震驚：行為可惡

聯合國近年被外媒頻頻報導，指控其維和部隊涉及虐待、性侵醜聞，對此聯合國也對成員祭出嚴格的法規，矯正其行為。近期有外國網友在以色列拍到聯合國公務車內竟有疑似性交的畫面，一位穿著紅衣的女子跨坐在後座男子腿上，前後搖晃數秒，而消息一曝光後，聯合國秘書長發言人也做出回應，表示對此事非常震驚，直呼這種行為相當可惡。

有位網友在推特上貼出一段影片，指出在以色列特拉維夫市一台聯合國公務車上出現疑似性交的畫面，一位紅衣女子跨坐在後座男子腿上搖晃數十秒，完全不顧駕駛座和副駕駛座上皆有人，自顧自地盡情搖晃，對此原PO也說到「在以色列的聯合國公務車內，我們付錢給妓女」。

根據英國「每日郵報」報導，聯合國對此段影片立即做出說明，表示這輛公務車上的人員都是駐停戰監督組織的工作人員，而聯合國秘書長安東尼歐（Antonio Guterres）的發言人迪雅里克（Stephane Dujarric）表示「在影片中看到的一切令我們感到震驚和深深地不安」、「這個行為相當可惡，違背了我們的主張和一直努力實現的目標–改善聯合國工作人員的不端行為」。

迪雅里克表示希望聯合國能盡快完成調查，並確認這對男女的身份。報導指出，去年12月才有報告指出聯合國維和部隊成員在海地與當地女子發生性行為，並生下數百位嬰孩，雖然聯合國對成員的不端行為寄出嚴格法規管理，但仍然屢次出現違規的案例，遭受外界批評。

而根據「BBC」報導，對於此不雅影片，人權觀察組織婦女權利部門聯合主任巴爾（Heather Barr）則表示她並不驚訝，她強調聯合國對此進行調查很好，但是聯合國有比這個不雅影片更嚴重的問題要處理，就是聯合國工作人員的性剝削和性虐待指控。