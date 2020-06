世界同志驕傲月 倫敦街頭現「民主臺灣挺平權」

旅英臺灣人團體「倫敦講臺」昨(27日)以「民主臺灣挺平權(Taiwan: A Vibrant Democracy Stands For Equality)」的標語及臺灣留學生及旅英臺人參與2017年倫敦同志遊行的大合照,登上倫敦市中心的巨幅電子廣告看板,響應倫敦同志大遊行(Pride in London)的數位直播、替世界上所有為LGBTQ+權益努力的朋友們加油。

自1972年舉辦至今已近半世紀的倫敦同志大遊行,每年吸引超過百萬人上街、以彩虹淹沒倫敦市中心,是舉世聞名的同志慶典。儘管今年實體遊行受新冠肺炎疫情影響,順延至明年夏天,但主辦單位改以「線上遊行」方式慶祝同志驕傲月,並將參與隊伍的照片及標語投放至位在倫敦黃金地段皮卡迪里廣場(Piccadilly Circus)上,也讓今年無法上街遊行的團體多了一個參與國際LGBT+社群的變通方式。

「倫敦講臺」自2016年開始,多年來均號召近百位關心LGBTQ+人權的臺灣人及其國際友人,一同上街響應倫敦同志大遊行。今年「倫敦講臺」以「民主臺灣挺平權(Taiwan: A Vibrant Democracy Stands For Equality)」為題,帶出過去我們以民主力量推動的同婚合法化成果,讓臺灣(TAIWAN)再次於國際串聯中亮相,不僅凸顯出臺灣年輕且活躍的民主政治,也強調臺灣與世界上其他支持平權的國家一樣,都站在堅定捍衛民主與人權的陣營之中。

臺灣的同志運動和婚姻平權在近5年有許多進展,旅外臺灣人參加大遊行的口號也從與世界站在一起的「倫敦同志大遊行、臺灣聲音不缺席!」,到邀請世界一起慶祝臺灣成為亞洲第一個同婚國家的「倫敦同志大遊行,秀出亞洲第一名!」,這一切的努力,都是為了藉旅外的地利之便,站上國際舞臺,告訴全世界:臺灣人追求普世價值的努力從來就沒有停止過。

今年倫敦同志大遊行以「YouMeUsWe」為主題,訴求伸出溫暖的手,接納和傾聽每一個「我/們」,倫敦市長Sadiq Khan也曾表示:「在倫敦每一個人都有做自己和愛任何人的自由。」儘管2020年發生了許多事情,但不變的是我們仍然需要為更平等、自由與包容的社會努力,讓我們期待明年夏天再一起驕傲地走入倫敦同志大遊行!

2015-2020:「倫敦講臺」於英國聲援台灣的性別平權事件簿

2019年四月,教育部將同志教育課程修正為「認識及尊重不同性別、性別特徵、性別特質、性別認同、性傾向教育,及性侵害、性騷擾、性霸凌防治教育」。同年五月,行政院《司法院釋字第七四八號解釋施行法》三讀通過,由總統蔡英文公布生效。倫敦講臺以「It’s Our Pride Time」驕傲上街,傳遞台灣通過同性婚姻合法化的喜悅。

2018年,釋字第748號解釋即將生效,但性/別少數族群(LGBTQ+)受到的歧視或霸凌事件並沒有因此消失,倫敦講臺以「推動性別教育反歧視」(No more discrimination no more bullying)為訴求,持續為推動性別平權和反歧視和污名發聲。

2017年,司法院做出釋字第748號解釋,宣告現行民法將婚姻限定於一男一女違反憲法保障之平等權,倫敦講臺以「First Country in Asia - Celebrate Marriage Equality in Taiwan」之名參與遊行,慶祝臺灣即將成為亞洲第一個實現婚姻平權的國家。

2016年底,倫敦講臺「海外台灣人支持修正民法,力挺婚姻平權!」全球串連倫敦場,集結超過百位在英支持婚姻平權的朋友,集體拍照聲援台灣當時正在進行的民法修正辯論。

2015年五月,祁家威正式向大法官遞交同性婚姻釋憲聲請,2016年,倫敦講臺以支持「婚姻平權、多元成家」及「臺灣同志婚姻合法化」(Legalising Same Sex Marriage in Taiwan)為主要訴求,首次走進萬人大遊行。

倫敦講臺小檔案

倫敦講臺是2014年318學運之後,許多在大倫敦地區求學或工作的旅英臺灣朋友,有感於公民意識與民主參與的重要而組織的平台。不僅是個公共論壇,也同時是傳達探討臺灣事務的雙關。

倫敦講臺關心多元的議題,過去曾觸及主題包括:收費員抗爭案、大學公共化或私有化、都市更新與規劃、馬祖博弈專區、多元成家法案爭議、臺灣農業困境、全球暖化與能源政策、水資源的污染與耗竭、臺灣偶像劇、暗黑歷史的文化資產保存、醫療糾紛補償法案、全民健保與NHS,白色恐怖與轉型正義、樂生保留運動、文萌樓保存與妓權運動、新自由主義、無家者議題、文物修復、氣候變遷與綠能產業、大學審查制度、勞工權益、二二八的歷史記憶等。

針對不同議題,倫敦講臺過去曾舉辦過政策辯論、工作坊、座談與演講、讀書會、紀錄片或電影討論等公民參與活動。2016年起組團參與倫敦的同志大遊行,於海外聲援臺灣的性別平權運動。

2019年倫敦同志遊行合照。圖/倫敦講臺提供