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世界同志驕傲月 倫敦街頭現「民主臺灣挺平權」

聯合新聞網 / 台北訊
世界同志驕傲月「臺灣」登上倫敦廣告看板。圖／取自YouTube-Pride in London
世界同志驕傲月「臺灣」登上倫敦廣告看板。圖／取自YouTube-Pride in London

旅英臺灣人團體「倫敦講臺」昨（27日）以「民主臺灣挺平權（Taiwan: A Vibrant Democracy Stands For Equality）」的標語及臺灣留學生及旅英臺人參與2017年倫敦同志遊行的大合照，登上倫敦市中心的巨幅電子廣告看板，響應倫敦同志大遊行（Pride in London）的數位直播、替世界上所有為LGBTQ+權益努力的朋友們加油。

自1972年舉辦至今已近半世紀的倫敦同志大遊行，每年吸引超過百萬人上街、以彩虹淹沒倫敦市中心，是舉世聞名的同志慶典。儘管今年實體遊行受新冠肺炎疫情影響，順延至明年夏天，但主辦單位改以「線上遊行」方式慶祝同志驕傲月，並將參與隊伍的照片及標語投放至位在倫敦黃金地段皮卡迪里廣場（Piccadilly Circus）上，也讓今年無法上街遊行的團體多了一個參與國際LGBT+社群的變通方式。

「倫敦講臺」自2016年開始，多年來均號召近百位關心LGBTQ+人權的臺灣人及其國際友人，一同上街響應倫敦同志大遊行。今年「倫敦講臺」以「民主臺灣挺平權（Taiwan: A Vibrant Democracy Stands For Equality）」為題，帶出過去我們以民主力量推動的同婚合法化成果，讓臺灣（TAIWAN）再次於國際串聯中亮相，不僅凸顯出臺灣年輕且活躍的民主政治，也強調臺灣與世界上其他支持平權的國家一樣，都站在堅定捍衛民主與人權的陣營之中。

臺灣的同志運動和婚姻平權在近5年有許多進展，旅外臺灣人參加大遊行的口號也從與世界站在一起的「倫敦同志大遊行、臺灣聲音不缺席！」，到邀請世界一起慶祝臺灣成為亞洲第一個同婚國家的「倫敦同志大遊行，秀出亞洲第一名！」，這一切的努力，都是為了藉旅外的地利之便，站上國際舞臺，告訴全世界：臺灣人追求普世價值的努力從來就沒有停止過。

今年倫敦同志大遊行以「YouMeUsWe」為主題，訴求伸出溫暖的手，接納和傾聽每一個「我/們」，倫敦市長Sadiq Khan也曾表示：「在倫敦每一個人都有做自己和愛任何人的自由。」儘管2020年發生了許多事情，但不變的是我們仍然需要為更平等、自由與包容的社會努力，讓我們期待明年夏天再一起驕傲地走入倫敦同志大遊行！

2015-2020：「倫敦講臺」於英國聲援台灣的性別平權事件簿

2020年六月，原先預計於27日參與一年一度在倫敦的同志大遊行，但由於疫情影響，主辦單位將活動改為線上與在倫敦市中心的巨幅電子廣告看板輪播參與團體的訴求與照片集錦，倫敦講臺以「民主臺灣挺平權（Taiwan: A Vibrant Democracy Stands For Equality）」為標語參與此次前所未見的國際盛會，期待以作為亞洲民主國家的立場一同撐起國際社會對普世人權與價值的追求。

2019年四月，教育部將同志教育課程修正為「認識及尊重不同性別、性別特徵、性別特質、性別認同、性傾向教育，及性侵害、性騷擾、性霸凌防治教育」。同年五月，行政院《司法院釋字第七四八號解釋施行法》三讀通過，由總統蔡英文公布生效。倫敦講臺以「It’s Our Pride Time」驕傲上街，傳遞台灣通過同性婚姻合法化的喜悅。

2018年，釋字第748號解釋即將生效，但性/別少數族群（LGBTQ+）受到的歧視或霸凌事件並沒有因此消失，倫敦講臺以「推動性別教育反歧視」（No more discrimination no more bullying）為訴求，持續為推動性別平權和反歧視和污名發聲。

2017年，司法院做出釋字第748號解釋，宣告現行民法將婚姻限定於一男一女違反憲法保障之平等權，倫敦講臺以「First Country in Asia - Celebrate Marriage Equality in Taiwan」之名參與遊行，慶祝臺灣即將成為亞洲第一個實現婚姻平權的國家。

2016年底，倫敦講臺「海外台灣人支持修正民法，力挺婚姻平權！」全球串連倫敦場，集結超過百位在英支持婚姻平權的朋友，集體拍照聲援台灣當時正在進行的民法修正辯論。

2015年五月，祁家威正式向大法官遞交同性婚姻釋憲聲請，2016年，倫敦講臺以支持「婚姻平權、多元成家」及「臺灣同志婚姻合法化」（Legalising Same Sex Marriage in Taiwan）為主要訴求，首次走進萬人大遊行。

倫敦講臺小檔案

倫敦講臺是2014年318學運之後，許多在大倫敦地區求學或工作的旅英臺灣朋友，有感於公民意識與民主參與的重要而組織的平台。不僅是個公共論壇，也同時是傳達探討臺灣事務的雙關。

倫敦講臺關心多元的議題，過去曾觸及主題包括：收費員抗爭案、大學公共化或私有化、都市更新與規劃、馬祖博弈專區、多元成家法案爭議、臺灣農業困境、全球暖化與能源政策、水資源的污染與耗竭、臺灣偶像劇、暗黑歷史的文化資產保存、醫療糾紛補償法案、全民健保與NHS，白色恐怖與轉型正義、樂生保留運動、文萌樓保存與妓權運動、新自由主義、無家者議題、文物修復、氣候變遷與綠能產業、大學審查制度、勞工權益、二二八的歷史記憶等。

針對不同議題，倫敦講臺過去曾舉辦過政策辯論、工作坊、座談與演講、讀書會、紀錄片或電影討論等公民參與活動。2016年起組團參與倫敦的同志大遊行，於海外聲援臺灣的性別平權運動。

2019年倫敦同志遊行合照。圖／倫敦講臺提供
2019年倫敦同志遊行合照。圖／倫敦講臺提供

倫敦同志大遊行，秀出亞洲第一名。圖／倫敦講臺提供
倫敦同志大遊行，秀出亞洲第一名。圖／倫敦講臺提供
2016年倫敦同志遊行，倫敦講臺參加者臉部彩繪TAIWAN，力挺婚姻平權。圖／倫敦講臺提供
2016年倫敦同志遊行，倫敦講臺參加者臉部彩繪TAIWAN，力挺婚姻平權。圖／倫敦講臺提供
2016倫敦同志大遊行。圖／倫敦講臺提供
2016倫敦同志大遊行。圖／倫敦講臺提供

倫敦 同志遊行 LGBT 人權 同婚 婚姻平權

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