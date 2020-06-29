快訊

遭吳秉叡「鎖喉功」勒頸 洪孟楷怒：你想殺人嗎

錢櫃大火懲處出爐 北市消防局副局長、火預科長記過一支

聽新聞
test
0:00 / 0:00

搞大小三肚子被原配拒同床 夫氣炸拿槍殺妻

香港01 / 李福源
示意圖。圖片來源／ingimage
示意圖。圖片來源／ingimage

泰國曼谷邦卡皮區（Bang Kapi）30歲女子波雅姆瑟（Pimchadaporn Pooyamsai）本月20日被發現伏屍家中沙發，頭部左側遭子彈貫穿，其警長丈夫布頌（Songklod Boonsong）事後供稱她是自殺，惟妻子外家提出了關鍵證據反駁有關說法，布頌最終在上周一（22日）坦承犯案。

警方表示，當日接獲布頌報案後抵達現場，發現波雅姆瑟身穿睡衣伏屍沙發，頭部有點45口徑子彈造成的傷痕。布頌聲稱，當晚下班回家在睡夢中突然被一聲槍響驚醒，並赫然發現妻子吞槍自盡，至於她為何自殺則不得要領。

不過，波雅姆瑟的母親指出，愛女生前常在Facebook上分享生活點滴，不久前還計劃帶其小孩去旅行，很難相信她會突然自殺，而且她毫無槍械知識，「雖然她（波雅姆瑟）頭部左側有彈孔，但她是右撇子，不可能用左手開槍」。另外，布頌被指脾氣暴躁，經常毆打波雅姆瑟。

警方進一步調查後，布頌終承認犯案，供稱妻子當日因得悉他令到第三者懷孕，以致二人發生爭執，後來他想和妻子一起上床睡覺卻遭拒絕，一氣之下拿起手槍威嚇，豈料竟然誤中妻子；他強調，當時非常後悔，甚至一度打算自殺。

警方表示，將改從謀殺的方向進行調查；家屬表示，波雅姆瑟的死令人極度悲痛，希望當局早日替她討回公道。

延伸閱讀：

中年漢刀割妻手腕至見骨　邊說：你一定要死　認傷人判囚5年4月

【珍惜生命】與年幼子女綁在一起　台孕婦溺斃釀3屍4命

文章授權轉載自《香港01》

自殺，不能解決難題；求助，才是最好的路。求救請打1995 ( 要救救我 )

泰國

延伸閱讀

違規左轉遭攔！她拿「一疊證明」警開勸導單 原因逼哭1.6萬人

粽子吃不完有撇步 她秀出這道創意料理讓網友驚艷

為何水煮餐都賣超貴？ 網曝1高價關鍵：食材等級要夠

好市多兩台製冰機全空 網酸：報復性消費太強了

相關新聞

未知的事情太多 科學家呼籲暫停深海開採

數百年來在陸地採礦付出沉重代價，熱帶島嶼被剝奪、山頂被砍伐、地下水被污染、物種被消滅。現在人類為了取得更多金屬資源，將目光轉向深海。就在聯合國組織發布《採礦法》前夕，全球科學家和環保主義者發布報告警告深海採礦對深海生態和太平洋島嶼國家的影響，敦促國際暫停深海採礦。

日本「特掃隊」新產業：孤獨死與疫病的「人生最後清潔者」

「在死亡、災難與疫病的年代，就有『特掃隊』的身影。」日本近期在疫情持續、夏季高溫準備來臨之際，許多在宅自肅的中高齡老人因此被認為是「孤獨死預備軍」，擔憂在宅死亡的案例將會增加。相關新聞與網路社群討論之中，日本被稱為「特掃隊」的清潔業者就成為話題的焦點；特掃隊是近十年來在日本急速成長的產業，專門處理老人孤獨死、自殺或他殺命案現場、以及被災地等特殊事件的清掃工作，今年由於疫情的緣故，消毒除菌的委託也變成特掃隊的熱門業務。

公務車內「紅衣辣妹跨坐男子搖晃」 聯合國發言人震驚：行為可惡

聯合國近年被外媒頻頻報導，指控其維和部隊涉及虐待、性侵醜聞，對此聯合國也對成員祭出嚴格的法規，矯正其行為。近期有外國網友在以色列拍到聯合國公務車內竟有疑似性交的畫面，一位穿著紅衣的女子跨坐在後座男子腿上，前後搖晃數秒，而消息一曝光後，聯合國秘書長發言人也做出回應，表示對此事非常震驚，直呼這種行為相當可惡。

搞大小三肚子被原配拒同床 夫氣炸拿槍殺妻

泰國曼谷邦卡皮區（Bang Kapi）30歲女子波雅姆瑟（Pimchadaporn Pooyamsai）本月20日被發現伏屍家中沙發，頭部左側遭子彈貫穿，其警長丈夫布頌（Songklod Boonsong）事後供稱她是自殺，惟妻子外家提出了關鍵證據反駁有關說法，布頌最終在上周一（22日）坦承犯案。

世界同志驕傲月 倫敦街頭現「民主臺灣挺平權」

旅英臺灣人團體「倫敦講臺」昨（27日）以「民主臺灣挺平權（Taiwan: A Vibrant Democracy Stands For Equality）」的標語及臺灣留學生及旅英臺人參與2017年倫敦同志遊行的大合照，登上倫敦市中心的巨幅電子廣告看板，響應倫敦同志大遊行（Pride in London）的數位直播、替世界上所有為LGBTQ+權益努力的朋友們加油。

金正恩胞妹愛用「台灣智慧型手機 」

南韓媒體今天在頭版以「金正恩時代幕後的導演金與正手持台灣智慧型手機」為題，報導北韓領導人金正恩胞妹金與正的消息

滾石樂團槓川普 拒為其競選音樂

滾石樂團警告川普，不要在競選活動中使用他們的歌曲，否則將提出訴訟！英國知名的滾石樂團在一份聲明中表示，目前正在與音樂表演權組織（BMI）合作，以阻止未經授權者使用其音樂。據報導，BMI代表已通知川普，若在總統競選活動時繼續使用他們的歌曲，將面臨法律訴訟。

日本6歲男童發現恐龍圖鑑出錯 出版社將修訂

日本沖繩縣一名6歲男童因為很喜歡恐龍，無意中發現一本人氣恐龍圖鑑在恐龍分類出現錯誤，出版社主編對此感到十分欽佩，將於下一...

日本店家出招 讓客人戴口罩也能展露微笑

日本朝日新聞報導，日本廣島縣福山市一家印製客製T恤的商店Roen，原本主要承接活動主辦單位和餐廳的訂單，但受新冠肺炎疫情...

67年前阿拉斯加空難死者墜冰川 美軍如今挖出更多遺骸盼交回家屬

1952年11月，美國一架軍用運輸機在阿拉斯加州安克雷奇市（Anchorage）附近撞山，最終不幸墜機，機上52人全部罹難，但多年未有尋獲遺體。直至2012年，有人意外發現死者的遺體或掉進冰川，於是軍方每年夏天展開挖掘工作，並找回部分人體遺骸，至今年6月26日，美國軍方宣布再從冰川中挖出更多人體遺骸，共480袋，準備經基因測試後交還死者家屬。

金正恩性愛列車揭秘「歡樂組」專挑高妹處女 最小未滿13歲

朝鮮領袖金正恩的健康狀況及行蹤成謎，有美國偵察衛星最近捕捉到金正恩專屬列車停泊在元山市車站，引人質疑病危之說其實只是度假行。不過「金仔列車」向來神秘，據外媒報道，專車除了防衞設備強如「裝甲火車」，車上更有專門為領導人提供娛樂與「服務」的「歡樂組」（기쁨조）美女相伴。

熱門新聞

罕見！川普自稱可能輸掉今年11月美國總統大選

Nike銷售額蒸發約233億 將分7月和秋季2波裁員

早預料梅根會出問題？查理王子疑認梅根強勢

中印衝突解放軍派武術教練 不排除部署雷射槍、閃光彈

前英相布萊爾：當首相後 23年沒過上正常生活

再轟川普不像男人！波洛西：全美口罩強制令早就該實施

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。