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滾石樂團槓川普 拒為其競選音樂

台灣醒報 / 記者臧品安╱台北報導
英國傳奇搖滾樂隊滾石樂團發表聲明，禁川普競選時使用其歌曲。（photo on wikipedia）
英國傳奇搖滾樂隊滾石樂團發表聲明，禁川普競選時使用其歌曲。（photo on wikipedia）

滾石樂團警告川普，不要在競選活動中使用他們的歌曲，否則將提出訴訟！英國知名的滾石樂團在一份聲明中表示，目前正在與音樂表演權組織（BMI）合作，以阻止未經授權者使用其音樂。據報導，BMI代表已通知川普，若在總統競選活動時繼續使用他們的歌曲，將面臨法律訴訟。

川普已是「累犯」

根據《BBC》報導，川普在上週的奧克拉荷馬州塔爾薩競選造勢會上，播放了滾石樂團的歌曲〈You Can't Always Get What You Want〉，實際上早在2016年美國總統大選期間，川普就曾用過這首歌曲，BMI已代表滾石樂團通知川普，若未經許可使用他們的歌曲，將會違反其許可協議，面臨法律訴訟。

《NME》提到，川普除了使用滾石樂團的歌曲〈You Can't Always Get What You Want〉，還曾播放〈Start Me Up〉和〈Heart Of Stone〉。此外，自2016年川普使用滾石樂團的歌曲以來，滾石樂團已多次向川普傳達停止使用他們歌曲的要求，但皆遭川普忽視。BMI表示，如果川普繼續無視滾石樂團和BMI的警告，將面臨「違反阻止和未經許可播放音樂」的訴訟。

滾石樂團素負盛名

滾石樂團（The Rolling Stones）是一支英國搖滾樂樂隊，於1962年4月在倫敦成立，由吉他手布萊恩•瓊斯、鋼琴手伊恩•史都華、主唱兼口琴手米克•傑格、主唱兼吉他手基思•理查茲，以及貝斯手比爾•懷曼和鼓手查理•沃茨組成了初期的滾石樂團，後來歷經數次成員變動，現任成員為米克•傑格、基思•理查茲、查理•沃茨和羅尼•伍德4人。

滾石樂團在1960年代被視為反叛、青春的象徵，1968年至1972年期間發行了《乞丐盛宴》、《任血流淌》、《偷竊的手指》和《流亡大街》4張專輯，這4張專輯被公認為樂隊隊史上最棒的專輯。滾石樂團在1989年入選美國搖滾名人堂，在2004年入選英國音樂名人堂，被《滾石》評為史上最偉大的100位藝人中第4位。今年4月，發行了8年來首支新單曲〈Living In A Ghost Town〉。

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