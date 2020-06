滾石樂團槓川普 拒為其競選音樂

滾石樂團警告川普,不要在競選活動中使用他們的歌曲,否則將提出訴訟!英國知名的滾石樂團在一份聲明中表示,目前正在與音樂表演權組織(BMI)合作,以阻止未經授權者使用其音樂。據報導,BMI代表已通知川普,若在總統競選活動時繼續使用他們的歌曲,將面臨法律訴訟。

川普已是「累犯」

根據《BBC》報導,川普在上週的奧克拉荷馬州塔爾薩競選造勢會上,播放了滾石樂團的歌曲〈You Can't Always Get What You Want〉,實際上早在2016年美國總統大選期間,川普就曾用過這首歌曲,BMI已代表滾石樂團通知川普,若未經許可使用他們的歌曲,將會違反其許可協議,面臨法律訴訟。

《NME》提到,川普除了使用滾石樂團的歌曲〈You Can't Always Get What You Want〉,還曾播放〈Start Me Up〉和〈Heart Of Stone〉。此外,自2016年川普使用滾石樂團的歌曲以來,滾石樂團已多次向川普傳達停止使用他們歌曲的要求,但皆遭川普忽視。BMI表示,如果川普繼續無視滾石樂團和BMI的警告,將面臨「違反阻止和未經許可播放音樂」的訴訟。

滾石樂團素負盛名

滾石樂團(The Rolling Stones)是一支英國搖滾樂樂隊,於1962年4月在倫敦成立,由吉他手布萊恩•瓊斯、鋼琴手伊恩•史都華、主唱兼口琴手米克•傑格、主唱兼吉他手基思•理查茲,以及貝斯手比爾•懷曼和鼓手查理•沃茨組成了初期的滾石樂團,後來歷經數次成員變動,現任成員為米克•傑格、基思•理查茲、查理•沃茨和羅尼•伍德4人。

滾石樂團在1960年代被視為反叛、青春的象徵,1968年至1972年期間發行了《乞丐盛宴》、《任血流淌》、《偷竊的手指》和《流亡大街》4張專輯,這4張專輯被公認為樂隊隊史上最棒的專輯。滾石樂團在1989年入選美國搖滾名人堂,在2004年入選英國音樂名人堂,被《滾石》評為史上最偉大的100位藝人中第4位。今年4月,發行了8年來首支新單曲〈Living In A Ghost Town〉。

