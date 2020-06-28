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67年前阿拉斯加空難死者墜冰川 美軍如今挖出更多遺骸盼交回家屬

香港01 / 房伊媚
軍方人員在阿拉斯加冰川中尋找遺骸。圖／美聯社
軍方人員在阿拉斯加冰川中尋找遺骸。圖／美聯社

1952年11月，美國一架軍用運輸機在阿拉斯加州安克雷奇市（Anchorage）附近撞山，最終不幸墜機，機上52人全部罹難，但多年未有尋獲遺體。直至2012年，有人意外發現死者的遺體或掉進冰川，於是軍方每年夏天展開挖掘工作，並找回部分人體遺骸，至今年6月26日，美國軍方宣布再從冰川中挖出更多人體遺骸，共480袋，準備經基因測試後交還死者家屬。

1952年11月22日，涉事的道格拉斯C-124（C-124 Globemaster）運輸機原定從華盛頓州的空軍基地飛往安克雷奇市的空軍基地，不幸發生空難，機上41名乘客及11名機組人員罹難。

空難發生後多年，軍方一直未能挖掘死難者的遺骸。直至2012年，軍人在事發地點附近展開訓練，期間發現冰川中出現救生筏，之後才驚覺當年的死難者已掉進冰川。

軍方人員在阿拉斯加冰川中找到當年死者的遺物，包括拍攝用的菲林。圖／美聯社
軍方人員在阿拉斯加冰川中找到當年死者的遺物，包括拍攝用的菲林。圖／美聯社

由於天氣關係，救援人員每年會趁夏天在現場挖掘，希望在遺骸遭沖進冰川下的湖之前，先行尋回所有遇難者遺骸，例如在2016年5月，救援人員終找回遇難者之一、美國空軍技術兵昂格爾（Leonard Unger）的遺骸，讓他終於在超過60年後可以「返回」老家。

經過多年，現時仍有9人的遺骸未獲尋回，至於這次尋回的遺骸會送到特拉華州（Delaware）多佛市（Dover）安排基因測試，透過跟家屬的基因樣本作比對來辨認身份。

救援人員今年是在距離冰川邊緣僅200米的位置發現遺骸，預料數年後，所有未獲挖出的遺骸會被沖進湖中。

軍方人員在冰川中小心挖出空難死者的遺物。圖／美聯社
軍方人員在冰川中小心挖出空難死者的遺物。圖／美聯社

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文章授權轉載自《香港01》

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