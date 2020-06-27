太陽系周圍發現3顆行星 探尋外星生命新線索

天文學家在一顆距離太陽系相對近的恆星周圍發現3顆行星，且這些行星可能像地球一樣以岩石構成。在尋找外星生命跡象的過程中，這個新發現為天文學家提供耐人尋味的可能性。

研究人員今天說，這些行星環繞著恆星「葛利斯887」（Gliese 887）運行，「葛利斯887」是一顆所謂的紅矮星，質量為太陽的一半，距離地球11光年，從宇宙的角度來看，相當於近在咫尺。一光年即光移動一年的距離，約9.5兆公里。

路透社報導，研究人員已確定發現兩顆行星，一顆每9天環繞「葛利斯887」一周，另一顆則需時21天。在太陽系周圍，僅有12顆恆星距離較近。

這兩顆行星中，有一顆正好位在恆星周圍的「適居帶」（Goldilocks zone）內，意即溫度不過熱也不過冷，或許能在星球表面留住液態水，並孕育生命。

還有一顆潛在的行星每50天環繞「葛利斯887」一圈，也位在適居帶，但還需要進一步證實。

美國「科學」（Science）雜誌這週刊登這份研究報告，德國哥廷根大學（University of Gottingen）天文學者傑佛斯（Sandra Jeffers）是第一作者。

傑佛斯說：「這些行星是『超級地球』，意思是這些行星的質量比地球大幾倍，可能像地球一樣有堅實核心，而不是像木星或土星之類的氣態巨行星。」

她表示，在太陽附近所有已知行星中，這些新發現的行星是讓研究人員得以觀察是否有大氣、仔細研究大氣成分的最佳選項，並探索這些條件是否「適於生命存在」。

美國航空暨太空總署（NASA）新一代韋柏太空望遠鏡（James Webb Space Telescope）預計2021年送入太空。傑佛斯說，這個行星系統將是韋柏太空望遠鏡研究的關鍵目標。

在恆星發展各階段中，紅矮星相對較小、溫度較低，而「葛利斯887」在能量爆發及暗斑活動上都特別不活躍，意味環繞這顆恆星運行的行星可能提供產生生命的條件。