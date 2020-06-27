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印度反華仍熾 3000家酒店拒中國人入住

世界日報 / 中國新聞組／北京27日電
印度新德里的3000家酒店拒絕中國人入住。 圖/取自印度媒體ANI網站
印度新德里的3000家酒店拒絕中國人入住。 圖/取自印度媒體ANI網站

中印邊境衝突後，引發印度人民族主義情緒，除了抵制中國貨，印度首都新德里的德里酒店與餐館業主協會25日宣布其旗下3000家酒店將不再為中國公民提供服務。

觀察者網引述印度斯坦時報指出，德里酒店與餐館業主協會表示，其協會成員在新德里約擁有3000家經濟型酒店與招待所，多為經濟型酒店，客房共計7.5萬個。

同時，德里酒店與餐館業主協會不僅拒絕給中國公民提供住宿服務，還決定在其酒店內不使用任何中國產品。該協會秘書長古普塔聲稱，「中國對待印度的方式，讓許多德里酒店商人感到憤怒。當全印度貿易商聯合會（CAIT）在全國發起抵制中國貨運動時，德里酒店與餐館業主協會將積極參與其中。」

對此，中國網友紛紛表示：「有人會想去印度嗎？」、「國內之前反日反美的勁兒出來了」、「印度現在的心態，和20年前中國對美日歐的心態幾乎一模一樣。不過，20年後的今天，中國已經超越日歐，並與美國一爭天下，而印度20年後能不能趕上日本呢？」、「是不是看到了自己曾經的樣子」、「小孩子脾氣」、「文明古國一樣的套路」。

報導指出，自今年3月印度全國實施新冠疫情封鎖措施以來，德里所有酒店和招待所仍未開門營業。疫情期間，全印的旅遊業、餐飲服務業也備受打擊。

報導說，近年來，中國遊客出境旅遊數連年大增，也成為各國的招攬對象，印度也不例外。然而，澎湃新聞2018年一篇文章援引印度國家旅遊部數據指出，2017年中國超1.3億人次出境旅遊，其中僅25萬人選擇印度，而原因可能與印度相對負面的報導相關，比如廁條件惡劣、搶劫和強姦犯多發等。

另據環球時報報導，諷刺的是，2017年時印度旅遊部部長阿爾方斯對澎湃新聞表示，印度的旅遊「整體安全」，還準備拿出1億美元(約7億人民幣)在中國推廣印度旅遊，但印度如今既要抵制中國貨，又要抵制中國人的做法，恐怕只會加重中國遊客對於印度的擔憂，更加牴觸去印度旅遊。

印度 新德里

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