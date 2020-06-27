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俄女被母親關在家26年 14年沒洗澡「靠吃貓糧生存」
人類是群居動物，需要與他人互動才能健全心智，若長期待在家中，恐對身心靈造成影響。俄羅斯一位42歲女子被母親關在家中26年，與母親睡在同一張床，期間女子以貓糧為生，且14年來都沒有洗過澡，直到近期女子母親生病，她才踏出家門，而她的遭遇也因此曝光。
根據英國「太陽報」報導，這位女子名叫布舒耶娃（Nadezhda Bushueva），她的母親塔蒂亞娜（Tatyana）自她16歲完成學業後，便將她困在沒有電和自來水的家中，並宣稱這樣做是為了保護布舒耶娃遠離外界的危險，直到近期塔蒂亞娜因病住院，布舒耶娃才第一次踏出位在俄羅斯西部的家。
地方議會會長托瓦爾諾夫（Vasily Tovarnov）表示「布舒耶娃獨自來到我的辦公室，我們想餵她，準備了她的三明治，但她什麼都沒吃，不過她並沒有發瘋」，托瓦爾諾夫表示自從塔蒂亞娜退休後，母女倆越來越隱居，後來拒絕了社會服務機構和其他官員的幫助，而布舒耶娃則表示她們的房子充滿老鼠和貓，她和母親睡在同一張床上。
當地媒體指出，布舒耶娃家中的貓死後，她們也未移動腐壞的屍體，而布舒耶娃也表示自己從2006年後就沒有洗過澡，頭髮甚至結成一團，她說「我的生活比貓的生活還糟，貓擁有更多權利，我什麼都沒有，我是活死人」、「我需要工作的地方，我需要護照」。
布舒耶娃完全不知道外面世界如何運作，她甚至無法在塔蒂亞娜生病時前往醫院，對此，不少網友也感嘆表示「她的臉很漂亮，我為她感到難過」、「儘管在這樣的狀況下，她42歲時仍顯得年輕」。
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