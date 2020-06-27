日本「殺人水渠」道路和水溝融為一體 下雨天活像走鋼索

城市的基礎建設很重要，道路若有清楚標示，能確保用路人的安全。被認為文明進步的日本，卻也出現護欄沒做好，導致水渠和道路分不清的離譜情形，網友直呼好危險。

一名網友在推特PO文，貼出位於日本本州中國地方的岡山縣 ，一條道路緊鄰水渠，每到了下大雨，水渠被雨水灌滿，頓時道路和水渠的分界被淹沒。

日本岡山的「殺人水渠」。圖取自推特

該網友還貼心畫上紅線示意圖，指出水渠旁只有稍微立了幾根桿子，到了晚上完全分不清哪邊是道路，走得太偏右側很可能一不小心掉入水渠。

網友表示：「根本是殺人水渠」、「老人家慘了」、「一般會設護欄吧」、「第一次去走一定中槍」、「政府放任不管我也是醉了」、「不要設置這種惡劣的陷阱」，也有人稱岡山的基礎建設一直都很糟，讓人懷疑是不是外包給門外漢施工的。