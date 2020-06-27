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迪士尼樂園被指涉種族主義 計畫變更遊戲設施「飛濺山」

香港01 / 何文翰
迪士尼主題設施飛濺山被指故事涉及種族主義，被要求改革。圖擷自Youtube
迪士尼主題設施飛濺山被指故事涉及種族主義，被要求改革。圖擷自Youtube

美國華特迪士尼公司（Walt Disney Co.）25日宣佈，將改革位於加州及佛羅里達州主題公園內機動遊戲設施「飛濺山」（Splash Mountain）。當地媒體報導，這是因為「飛濺山」目前的故事主題被指涉種族主義，決定改以迪士尼首部黑人公主電影《公主與青蛙》為新主題。

迪士尼這次決定改革的遊戲項目「飛濺山」成為反種族歧視者針對的目標，這是因為「飛濺山」的故事主題來自1946年電影《南方之歌》（Song of the South）。

該故事以南北戰爭後的美國南部農場為背景，描寫黑人男性與白人少年之間的交流，但批評者認為是美化奴隸制，電影宣揚種族主義的刻板印象，更有人在網上發起請願，要求改革「飛濺山」。

東京迪士尼樂園亦有「飛濺山」設施，目前未知會否受影響。營運方東方樂園公司的公關負責人表示，公司正討論有關問題。

美國黑人佛洛伊德（George Floyd）5月底遭警察拘捕後死亡，事件觸發全美國出現反警暴及反種族歧視的浪潮，在迪士尼宣佈有關決定的同時，全美多間企業也忙於更改各自旗下被指涉及種族主義的商品。

延伸閱讀：

【美國示威】種族偏見爭議再起　HBO Max下架《亂世佳人》

【George Floyd事件】芭芭拉史翠珊贈迪士尼股份予死者女兒

文章授權轉載自《香港01》

迪士尼 種族歧視 Disney 佛洛伊德

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