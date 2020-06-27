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菲律賓疫情封城掀嬰兒潮 參加生育計畫者「3女有1人懷孕」
菲律賓政府為預防新冠肺炎（COVID-19）疫情在國內蔓延而頒布封鎖禁令後，人口和發展委員會（POPCOM）25日表示，預計該國在2020年將有接近200萬名15至49歲的女子懷孕。
疫情之前，菲律賓政府會每3個月為那些有參加生育計劃的夫婦派發一次避孕藥和避孕套，而且還提供送貨上門服務。也歡迎女性到健康中心接受避孕針注射。委員會指，由於政府實施社區隔離限制措施，計劃生育服務因此受阻。
人口和發展委員會副部長兼執行董事佩雷斯（Juan Antonio Perez）表示：「看這些數字，我們預見到，由於行動的限制，以及男人與女人使用計劃生育用品的機會減少，那些未及滿足的計劃（生育）需求中，每3名女人，就將至少有1人懷孕」。
這項研究是由菲律賓大學人口研究機構UPPI與聯合國人口基金（UNFPA）所做。研究顯示，該國的新生嬰兒數目在2021年將增加至190萬，破2000年以來的最高記錄。2020年懷孕的婦女當中，有10%的人年齡低於20歲。
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文章授權轉載自《香港01》
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