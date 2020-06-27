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水原希子霸氣回應百大美女選拔：已經 2020 年了 何必再用長相決定優劣？

聯合新聞網 / 女人迷：最走心的女力媒體
圖為水原希子為雜誌拍攝封面。圖／美麗佳人提供
圖為水原希子為雜誌拍攝封面。圖／美麗佳人提供

為什麼要用票數，評論一個人的美醜與否呢？被提名為日本百大美女地水原希子說：用外表評斷的一個人絕對是錯誤的！

美國電影評論網站「TC Candler」每年都會選出「全球百大帥哥／美女」。有如仿效一般，Instagram 上目前有一個帳號，叫做「the100mostbeautifulfaceofjapan」，帳號中充滿了女星們的照片，說這些都是被提名人，會根據 youtube 影片以及 IG 相片的讚數，在 2020 年底選出日本「最美」的女人。

而女星水原希子，也在這個提名名單之中，並對此感到相當不滿，在限時動態上批評這樣的選美活動。

擷自水原希子IG
擷自水原希子IG

「莫名其妙！」水原希子 4 句霸氣回擊語錄

「又開始了。顏值最高排行榜什麼的真的很失禮。」

「都已經 2020 年了，還有人在做用長相決定優劣的排行榜，真的很有病。炒這個話題的媒體也很有問題。明明每個人對美的標準都不一樣。真的很奇怪。莫名其妙。」

得票數最高的是最美的女人，那得票數低的，難道就不美麗嗎？在不知情的狀況下被提名，被捲入這個主觀的爭霸戰中，被人品頭論足，打分數，最後在非自願的狀況下，被評為「長相比不上別人」。就算這個審查機制沒有公信力，也足夠傷人。

除了表達成為被提名人的憤怒之外，水原希子也表達了她對這個排行榜的後續效應的擔憂。

「擅自提名、評論別人不但非常失禮，想到自己可能在不知情的狀況下助長外貌至上主義就很困擾。用外表評斷的一個人絕對是錯誤的。而且追根究柢，最美麗的人什麼的根本選不出來。我不想看到這個排行榜傳遞偏差的審美觀和刻板印象。」

排行榜不只會左右被提名人的心情，會影響所有看到這個的審美觀以及自信。在審美觀還不夠多元的現況之下，由投票所選出來「最美」美女，很容易會是非常貼合主流審美的外貌。然而，不符合主流審美的人們看到這種結果，會是什麼心情呢？有沒有可能，會形成「我的皮膚沒有她白」、「她不像我，都沒有雙下巴」、「她為什麼可以這麼瘦」等等的自卑情緒和自我懷疑呢？

最後，水原希子強調了內在美的重要性。

「美的標準和定義因人而異，大家都不盡相同。況且，如果一個人不善良、心腸很壞的話，不論他外表再怎麼漂亮，我不認為他可以被稱作是美麗的人。我覺得有美麗的心的人，才是美麗的人。」

無論是「TC Candler」或者是這個日本帳號，他們的做法都是以顏值做排名，評判一個人美麗與否，反映了社會對外貌的重視。而水原希子所批判的，正是這種用外表評判一個人的優劣的行為。雖然有網友評論：「你不就是靠臉吃飯的嗎？」但身為模特兒和演員的水原希子，能站出來呼籲社會不要比較外貌的高下，提倡美麗的多樣性，強調內在的重要，是一個相當重要的舉動。

時代來到提倡多元，美麗標準開放的 2020，這樣的排行榜，是不是應該被淘汰了呢？素昧平生的外人覺得我們美不美，這一點都不重要。只要身邊的人，甚至只要我們覺得自己很美，就已經足夠。希望我們在建立愛自己的自信時，不會再有美醜的評論，來打擊我們的信心。

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本文由女人迷授權，原文連結請點

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日本 Instagram 水原希子 選美

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