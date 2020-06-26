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麥當勞打工以為吃太多員工餐變胖 英女肚痛檢查才知懷孕37周

香港01 / 撰文：謝茜嘉
黛絲成功誕下男嬰伊利亞（Elijah）。 （Maggy Young@fb圖片）
黛絲成功誕下男嬰伊利亞（Elijah）。 （Maggy Young@fb圖片）

很多女性會根據經期來判斷自己是否懷孕，然而英國一名21歲女生定期有月經，也有避孕習慣，可是早前卻突然肚子劇痛，痛得她獨自前往急症室求診，醫生檢查後發現她原來已懷孕37周，入院3小時多後她便誕下男嬰，讓她大感意外。

黛絲（Daisy Young）於大學就讀商業管理，去年開始在麥當勞打工，工作期間每更可獲免費員工餐，長年累月下她發現體重直線上升，起初還以為因為自己吃太多巨無霸所致。

本月9日下午二時許，黛絲突然感到腹部劇痛，於是馬上到醫院檢查，醫生即檢查後發現她已懷孕37周，碰巧胎兒的位置較近脊椎，所以腹部沒有明顯脹大，黛絲事前也沒有出現任何懷孕症狀。當日下午3時，黛絲被送去做進一步檢查，隨後被告知可以直接引產，在同日下午6時48分，她成功誕下男嬰伊利亞（Elijah）。

伊利亞出生亦非常健康，體重有6磅13安士，母子平安。對於意外誕下BB，黛絲感到十分驚訝，因為她有服用避孕藥，而且定期有月經；黛絲坦言不清楚伊利亞的爸爸是誰，表示兒子的來臨改變她的人生。黛絲的父母對女兒意外懷孕感到驚喜，並指很高興成為祖父母，「伊利亞的出生對我們一家是有很重大的意義」。

伊利亞出生亦非常健康，體重有6磅13安士，母子平安。 （Maggy Young@fb圖片）
伊利亞出生亦非常健康，體重有6磅13安士，母子平安。 （Maggy Young@fb圖片）

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文章授權轉載自《香港01》

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