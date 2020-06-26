俄青年移情別戀竟殘殺前女友「表忠」 她垂死致電求救被當惡作劇

俄羅斯20歲男子彼卓夫（Aleksey Petrov）疑為了向女友卡波娃（Yekaterina Karpova）證明愛意，上周日（14日）竟然假意邀請前女友波斯佩洛娃（Anastasia Pospelova）參加派對，伺機用刀狂刺殺害，將遺體埋藏在樹林，然後向警方訛稱女方失蹤；不過，警方最終尋回波斯佩洛娃的遺體，而彼卓夫亦供認犯案。

警方表示，彼卓夫與同齡的卡波娃當日邀請波斯佩洛娃一起去燒烤，三人在森林中堆起營火，酒過三巡，彼卓夫趁波斯佩洛娃沒為意，突然從口袋中拿出利刀狂刺她的頸；波斯佩洛娃負傷反抗並逃跑，期間曾打電話向朋友求救稱「救救我！我在樹林中，他們仍在追殺我！我的頸受傷了，他們會殺死我」，可惜對方以為是惡作劇而未有理會，波斯佩洛娃唯有留在樹林中躲藏。

彼卓夫的現任女友卡波娃。（vk.com）

可惜過了不久，彼卓夫找到波斯佩洛娃，繼續向她施襲，多次用刀刺向其胸口；波斯佩洛娃不支倒地，彼卓夫仍不罷休，狠狠勒住她的喉嚨直至氣絕身亡。彼卓夫和卡波娃隨即將屍體埋藏起來，然後回到鎮上訛稱波斯佩洛娃失蹤，甚至幫忙尋人來避免遭懷疑。

然而警方發現，育有一名2歲兒子的卡波娃一直很在意彼卓夫會與波斯佩洛娃會否復合，遂要求男友殺死波斯佩洛娃以證明不會變心；彼卓夫因不欲再為此爭吵，竟然答應了。如今兩人被捕，一旦罪成，最高可被判入獄15年。

20歲的疑兇彼卓夫。（vk.com）

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文章授權轉載自《香港01》