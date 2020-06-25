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超幸運！礦工挖到兩塊超大稀有寶石 一夕變身億萬富翁

聯合報 / 編譯徐榆涵／即時報導
坦尚尼亞52歲礦工萊澤爾（Saniniu Laizer）上周挖到該國史上最大的兩塊坦桑石，一夕之間變成億萬富翁。截自BBC
坦尚尼亞52歲礦工萊澤爾（Saniniu Laizer）上周挖到該國史上最大的兩塊坦桑石，一夕之間變成億萬富翁。截自BBC

坦尚尼亞52歲礦工萊澤爾（Saniniu Laizer）上周在曼亞拉挖到該國史上最大的兩塊坦桑石，賣給礦業部後現賺340萬美元（約新台幣1億元），在一夕之間成為億萬富翁

BBC報導，坦桑石僅在坦尚尼亞北部的曼亞拉出產，主要是用來製作飾品，是地球上最稀有的寶石之一，因為能呈現不同色調，包括綠色、紅色、紫色和藍色。一名當地的地質學家估計，未來20年內坦桑石可能就會被挖完。

萊澤爾上周採礦時，意外挖到兩顆重量分別為9.2公斤和5.8公斤的坦桑石，於24日拍賣掉後，賺進340萬美元收入。截至目前，坦尚尼亞找到過最大的坦桑石為3.3公斤，萊澤爾打破這項紀錄，連總統馬古富利（John Magufuli）也致電向他道賀。

萊澤爾擁有四名妻子、超過30名小孩，打算宰一頭牛來慶祝，並計畫於曼亞拉進行投資。他表示，想建造購物中心和學校，附近有很多窮人負擔不起孩童的上學費用。

萊澤爾說這筆意外之財不會改變他的生活方式，計畫繼續照顧他的2000頭牛。認為毋須增加額外的保安措施，相信當地已經足夠安全，晚上出門走走也沒問題。

坦尚尼亞 富翁

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