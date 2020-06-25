快訊

直播／國內新增1例境外移入 為瓜地馬拉返台者

白色恐怖辛酸史 「紅鼻子」歷史老師故事扯上傅斯年

新加坡「第一兄弟」反目 全與父親李光耀有關

世界日報 / 編譯中心／綜合24日電
新加坡將於7月10日舉行國會大選，總理李顯龍胞弟李顯揚（圖）24日正式加入在野的新加坡前進黨，使得第一家族間的恩怨再度浮上檯面，成為這次大選的關注焦點之一。 路透社
新加坡將於7月10日舉行國會大選，總理李顯龍胞弟李顯揚（圖）24日正式加入在野的新加坡前進黨，使得第一家族間的恩怨再度浮上檯面，成為這次大選的關注焦點之一。 路透社

新加坡將於7月10日舉行國會大選，總理李顯龍胞弟李顯揚24日正式加入在野的新加坡前進黨，使得第一家族間的恩怨再度浮上檯面，成為這次大選的關注焦點之一。

李顯龍與李顯揚兄弟失和的導火線主要是兩人對如何處理父親李光耀故居意見分歧。現年68歲的李顯龍認為，應由政府決定如何處理，但弟弟李顯揚及妹妹李瑋玲則說，應依照父親遺願將其拆除，還指控李顯龍為累積個人政治資本才想保留父親故居。

李顯揚及李瑋玲於2017年發表的聲明中稱：「他（李顯龍）受歡迎的程度與李光耀遺留下來的影響力密不可分。」

新加坡建國總理李光耀於2015年3月過世，他位於歐思禮路38號的故居拆除與否，始終是外界關注焦點。

李顯龍曾說，若政府決定再利用李光耀故居，父親有準備考慮其他方案。李顯龍也強調，自己已迴避政府對於這項議題的討論。

領導新加坡30年的李光耀於1945年搬入歐思禮路上的住所，他所帶領的人民行動黨也是在那邊孕育而生。新加坡政府為李光耀故居去留問題成立的委員會於2018年的報告中提出三個選項：保留故居作為國家紀念館、保留部分範圍或全部拆除，並表示，應交由未來的新政府做最後決定。

根據地產商估計，具有歷史意義的李光耀故居價值約新幣2400萬元（約1723萬美元），但李氏家族堅稱，爭執無關金錢。

李光耀故居目前由李顯揚持有，李瑋玲目前住在裡面。李顯龍曾表示，父親把故居留給他，他隨後以合理市價賣給李顯揚，並將收益捐給慈善機構。

李光耀 李顯龍 新加坡

延伸閱讀

李顯龍胞弟加入反對黨 未表態是否參選

李顯揚加入在野黨 星第一家族恩怨再度浮上檯面

李顯揚投入反對黨 觀察家：應不致改變選情

新加坡大選兄弟鬩牆 李顯揚加入反對黨槓上哥哥李顯龍

相關新聞

俄羅斯疫情下閱兵秀肌肉 萬人齊聚…普亭沒戴口罩

為慶祝第二次世界大戰勝利日75周年，原訂5月9日要在紅場（Red Square）舉行的盛大閱兵因新冠疫情影響推遲到24日舉行，現場上萬人齊聚。俄國不顧疫情威脅，藉機大秀軍事肌肉，中國、哈薩克跟塞爾維亞等13國前蘇聯盟友，也都派員參加。

新加坡「第一兄弟」反目 全與父親李光耀有關

新加坡將於7月10日舉行國會大選，總理李顯龍胞弟李顯揚24日正式加入在野的新加坡前進黨，使得第一家族間的恩怨再度浮上檯面，成為這次大選的關注焦點之一。

金正恩胞妹愛用「台灣智慧型手機 」

南韓媒體今天在頭版以「金正恩時代幕後的導演金與正手持台灣智慧型手機」為題，報導北韓領導人金正恩胞妹金與正的消息

超幸運！礦工挖到兩塊超大稀有寶石 一夕變身億萬富翁

坦尚尼亞52歲礦工萊澤爾（Saniniu Laizer）上周在曼亞拉挖到該國史上最大的兩塊坦桑石，賣給礦業部後現賺340...

美中農產貿易新障礙 肉品、黃豆輸陸須具無汙染證明

中國大陸現在要求肉品與黃豆的國際出貨廠商必須出具證明，確保他們的貨物符合安全標準，沒有受到新冠病毒汙染。彭博資訊報導，此...

電視台罷工 巴黎市長候選人辯論臨時喊卡

法國第二輪市長選舉投票將於28日舉行，選前最後一場巴黎市長電視辯論預計於今晚登場，卻因為主辦方BFM電視台員工罷工而臨時...

蝗蟲大軍逼近巴西南部 近日天氣是入侵關鍵

目前正越過南美洲阿根廷的蝗蟲大軍，距離巴西南部南大河州以西的巴拉多瓜拉伊市（Barra do Quarai）約130公里...

環保減塑 德國2021年禁售單次用吸管、免洗餐具

德國將禁止販賣單次用的塑膠吸管、棉花棒以及食物塑膠盒，以符合歐洲聯盟指導方針，減少汙染環境的塑膠垃圾

日港驚見中國紅火蟻 防農害也防叮咬

驚見上千隻紅火蟻，出現在日本千葉港的一艘貨船上。日本千葉縣和千葉市23日宣布，在停泊於千葉港的一艘中國貨船上，發現了1000多隻源自南美洲帶有強烈毒性的紅火蟻，以及蟻后和蟲卵。紅火蟻會取食農作物，民眾若被紅火蟻叮咬，嚴重者甚至會因過敏死亡。

兩輪電動平衡車「Segway」宣布退役停產：從新潮墜落的曾經未來發明

「時代的腳步從不等人！」19年前問世，多次引發全球熱議，並一度被視為革命性個人交通工具的雙輪電動平衡車「Segway」，23日正式宣布停產，並將在今年7月15日後從生產線上除役。兩輪機動的Segway，因為迴轉空間小、速度操控靈活，長期受到各國都會區的警察、保全與城市觀光業者的青睞愛用。但由於機體單價高昂，駕駛操控又需要一定的平衡感訓練，因此Segway一直難以打入大眾市場，除了歷年來多次爆出「車禍風波」外，企業品牌也在2015年遭中國併購，並將生產主力轉向商機無限的「電動滑板車」市場。最終在令人失望且失去競爭力的市場現實中，黯然地從時代退場。

網紅市場未成熟 黑白薪資不平等

網紅的價碼，居然也有膚色差異！Instagram日前出現名為@influencerpaygap的帳號，讓網紅匿名投稿自己的薪酬和工作狀況。調查顯示，黑白網紅薪酬有顯著不平等，且許多非裔網紅並不了解自己的行情價是否被低估。分析認為，因為網紅市場還在開發階段，行情價浮動，所以常出現廠商開價不合理，網紅也不知道自己吃虧的狀況。

U值媒／新加坡真的尊重多元文化嗎？

到新加坡的第一個禮拜，我看什麼都新鮮，最有感受的就是他們的飲食文化與台灣非常不同。在台灣通常是一間店就有一個店面，美食街只會出現在觀光區或百貨公司中，但在新加坡，到處都是有如美食街一樣的food court，琳瑯滿目的食物讓你不可能吃膩。由於生活在新加坡的人國籍多元，食物當然也種類繁多，印度、馬來、新式、日式、台式、中式，各種料理讓人覺得挺新鮮，光是吃完各式「咖哩」就要一個禮拜。而且由於印度人和馬來人特別多，這兩種料理也特別道地。

熱門新聞

經營84年...老牌日商Olympus退出相機市場 專注醫療裝置

美確診病例數暴增 道瓊大跌710點

花4萬元請外行人修復古畫 聖母瑪莉亞面容大崩壞

印度暫停大陸貨物清關 蘋果產品鴻海零組件滯留港口

不敵疫情衝擊 酷鳥航空裁員、縮編機隊做企業瘦身

美國防部公布20企業由解放軍控制 總統有權實施制裁

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。