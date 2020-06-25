新加坡「第一兄弟」反目 全與父親李光耀有關

新加坡將於7月10日舉行國會大選，總理李顯龍胞弟李顯揚24日正式加入在野的新加坡前進黨，使得第一家族間的恩怨再度浮上檯面，成為這次大選的關注焦點之一。

李顯龍與李顯揚兄弟失和的導火線主要是兩人對如何處理父親李光耀故居意見分歧。現年68歲的李顯龍認為，應由政府決定如何處理，但弟弟李顯揚及妹妹李瑋玲則說，應依照父親遺願將其拆除，還指控李顯龍為累積個人政治資本才想保留父親故居。

李顯揚及李瑋玲於2017年發表的聲明中稱：「他（李顯龍）受歡迎的程度與李光耀遺留下來的影響力密不可分。」

新加坡建國總理李光耀於2015年3月過世，他位於歐思禮路38號的故居拆除與否，始終是外界關注焦點。

李顯龍曾說，若政府決定再利用李光耀故居，父親有準備考慮其他方案。李顯龍也強調，自己已迴避政府對於這項議題的討論。

領導新加坡30年的李光耀於1945年搬入歐思禮路上的住所，他所帶領的人民行動黨也是在那邊孕育而生。新加坡政府為李光耀故居去留問題成立的委員會於2018年的報告中提出三個選項：保留故居作為國家紀念館、保留部分範圍或全部拆除，並表示，應交由未來的新政府做最後決定。

根據地產商估計，具有歷史意義的李光耀故居價值約新幣2400萬元（約1723萬美元），但李氏家族堅稱，爭執無關金錢。

李光耀故居目前由李顯揚持有，李瑋玲目前住在裡面。李顯龍曾表示，父親把故居留給他，他隨後以合理市價賣給李顯揚，並將收益捐給慈善機構。