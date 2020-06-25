俄羅斯疫情下閱兵秀肌肉 萬人齊聚…普亭沒戴口罩

為慶祝第二次世界大戰勝利日75周年，原訂5月9日要在紅場（Red Square）舉行的盛大閱兵因新冠疫情影響推遲到24日舉行，現場上萬人齊聚。俄國不顧疫情威脅，藉機大秀軍事肌肉，中國、哈薩克跟塞爾維亞等13國前蘇聯盟友，也都派員參加。

參加官兵 須篩檢隔離14天

德國之聲報導，由於參加閱兵典禮的二戰老兵都年事已高，很多人年齡超過90歲，此次典禮防疫開大絕，參與人員都要事先接受篩檢，每周複檢3次。官兵更要隔離14天，帶有抗體的人，優先挑選。一般民眾則被禁止前來圍觀。

志工發放口罩和手套給在莫斯科紅場（Red Square）觀看閱兵的民眾，並要求他們彼此間隔兩個座位。但普亭沒有戴口罩。

總統普亭親臨，對現場1.4萬名官兵，發表演說。今年適逢蘇聯二戰勝利75周年，俄國軍方更展示200多件地面武器，包括20多件全新軍武首度亮相，包括布克-M3（Buk-M3）地對空飛彈、T-14「阿瑪塔」主戰車、「鎧甲-S1M」（Pantsir-S1M）防空系統、颱風全地形裝甲車、RS-24洲際彈道飛彈等，還有75架戰機，從空中呼嘯而過。

鑑於全球仍處於疫情中，多國領導人謝絕了赴莫斯科的邀請，唯一觀禮的外國國家元首是白俄羅斯總統。

俄羅斯「莫斯科時報」（Moscow Times）報導，俄羅斯24日新增7176起感染病例，累計確診突破60萬例，來到60萬6881例；另新增154人病故，累計8513人不治。

反對派批評政府堅持舉行閱兵典禮的做法，因為俄羅斯境內的新冠疫情尚未根本緩解，感染人數仍在增加。

莫斯科市長建議市民在家中通過電視觀看閱兵。但穿越莫斯科市區的飛機、坦克、核導彈、防控系統等新式還是武器吸引了很多民眾來到街頭。