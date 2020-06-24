日港驚見中國紅火蟻 防農害也防叮咬

驚見上千隻紅火蟻，出現在日本千葉港的一艘貨船上。日本千葉縣和千葉市23日宣布，在停泊於千葉港的一艘中國貨船上，發現了1000多隻源自南美洲帶有強烈毒性的紅火蟻，以及蟻后和蟲卵。紅火蟻會取食農作物，民眾若被紅火蟻叮咬，嚴重者甚至會因過敏死亡。

根據《讀賣》報導，一艘裝載鋼鐵的中國貨船於19日到達千葉港，並在貨船內發現了1000多隻螞蟻，其中一名卸貨的工人被螞蟻螫傷，後來抱怨傷口疼痛，但無生命危險。22日經專家證實為紅火蟻。

《NHK》提到，這是千葉港首次出現紅火蟻的身影。千葉縣市政府已在貨物處放置殺蟲劑進行撲滅，至於已著陸的貨物則未發現紅火蟻，目前正在調查是否有擴散到其他的區域。

入侵紅火蟻（簡稱：紅火蟻）為農業及醫學害蟲，源自於南美洲巴拉那河流域，除了會傷害土棲性動物，在危害嚴重的地區常造成蚯蚓被捕食殆盡，也會取食農作物的種子、果實、嫩莖等，危害農作物的收成。另外，一些體質敏感的人會因紅火蟻的毒液產生過敏性反應，嚴重者甚至會因為過敏性休克而死亡。

台灣在2003年9至10月間，在桃園與嘉義地區也曾發現疑似紅火蟻入侵農地之案例，之後確定是紅火蟻，亦有民眾被紅火蟻叮咬後送醫，至今紅火蟻尚未在台灣根絕。根據國家紅火蟻防治中心資料顯示，紅火蟻目前主要分布在新北、桃園、新竹和外島的金門，其中桃園市受害最深。

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