網紅市場未成熟 黑白薪資不平等

網紅的價碼，居然也有膚色差異！Instagram日前出現名為@influencerpaygap的帳號，讓網紅匿名投稿自己的薪酬和工作狀況。調查顯示，黑白網紅薪酬有顯著不平等，且許多非裔網紅並不了解自己的行情價是否被低估。分析認為，因為網紅市場還在開發階段，行情價浮動，所以常出現廠商開價不合理，網紅也不知道自己吃虧的狀況。

薪資不平等

根據《內幕》報導，開設@influencerpaygap的阿德蘇瓦表示，希望透過開設帳號並讓人投稿，來凸顯網紅薪資不平等的現象。

舉例而言，一名白人網紅投稿，表示巴黎萊雅以6000美金左右的薪資，請她代替臨時不來的代言人，然而當她到達拍攝現場，原本的代言人又出現了，雖然不再需要她，但她仍然獲得全額報酬；在此則貼文下，一名頗有人氣的黑人網紅表示，她同樣收到巴黎萊雅的廣告邀約，並且實地參與了拍攝，然而她最後只獲得約1250美金的報酬。

《BuzzPop》則報導，該帳號不止皆是種族差異，也揭發網紅市場對於LGBTQ+的網紅，薪資也常常低於預期。

網紅市場未成熟

這樣驚人的差異讓阿德蘇瓦感到意外，「我才剛開設這個帳號，就馬上看到黑人網紅在這個產業，受到了這樣不平等的對待。」她向《內幕》分析，網紅市場尚處在不成熟的階段，沒有完善的市場機制可以平衡種族帶來的薪資不平等，因此時常是廠商主觀定價。另外，網紅多為自營業者或透過經紀公司接洽，對市場運行可能不清楚，缺乏保障，也不知道該如何維權、如何談合理薪資。

「網紅們在洽談時很容易對自己沒自信，因為他們不知道競爭者還有誰。」阿德蘇瓦補充，即使網紅們可以拿出自己的人氣價值，廠商依舊是較為強勢的一方。對於少數族裔的網紅，他們的價值會更被低估，甚至有廠商會用免費商品或商品優惠打發。

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