快訊

直播／明起開放轉機不入境？ 指揮中心記者會1400舉行

因疫情倒下！保健品牌GNC聲請破產 考慮出售公司　

聽新聞
test
0:00 / 0:00

鼻酸！俄18歲女網紅騎重機撞亡 生前爭執成父女最後對話

聯合新聞網 / 綜合報導
俄國俄國18歲女網紅翠碧斯（Anastasia Tropitsel）經常在網路社群分享旅遊生活。圖擷自IG
俄國俄國18歲女網紅翠碧斯（Anastasia Tropitsel）經常在網路社群分享旅遊生活。圖擷自IG

擁有130萬人追蹤的俄國18歲女網紅翠碧斯（Anastasia Tropitsel）不僅有甜美外型，更是百萬富翁，成為人人稱羨的人生勝利組。然而，日前翠碧斯卻在峇厘島度假時，因騎重機不慎失速，以高速90公里時速撞毀，不幸當場身亡，她生前才剛和父親發生爭執，沒想到竟也成2人最後對話。

根據每日郵報報導，自15歲開始，碧翠斯便開始經營網路社群，她經常在網路上分享美好的旅遊生活，如今已超過130萬人追蹤，成為百萬富翁。而由於近來新冠肺炎肆虐全球，她選擇停留峇厘島，並持續在網路上更新她在峇里島的度假體驗。

不過，就在21日下午，她騎著重機旅行時，車身以90公里時速逐漸「搖晃」，直到最後不慎失控撞上分隔島，不幸當場爆頭身亡。當時與翠碧斯同行的男友親眼在車後方目睹整起意外，他在Instagram公布這件不幸的消息，粉絲們得知後紛紛留言哀悼，「妳永遠都是美麗的樣子」、「希望她還活著」、「為什麼善良的人總是無法逃脫命運」。

據了解，在翠碧斯發生意外的前些日子，她才和父親大吵一架，她的父親警告她不要沉迷於網紅世界，沒想到這場父女爭執竟成為2人最後的對話。

Instagram 車禍 網紅

延伸閱讀

曾經「走個路就生不如死」她花6年減掉90公斤變火辣網紅

外國人拿「拜拜盤裝食物」大讚有特色 她嚇傻：該說實話嗎？

南韓女排李多英甜美外貌超吸睛 網友大喊：想戀愛

500隻法鬥擠滿飛機出現脫水症狀 38隻幼犬落地前已死亡

相關新聞

逃過災禍夾擊！墨西哥沿海7.5大地震的救命關鍵62秒

「受災山區的死傷消息還無法確定！」墨西哥西南沿海的瓦哈卡州，23日午前在太平洋沿海發生了規模7.5大地震。由於地震的震央離海岸只有23公里，震源深度僅有5公里，屬破壞力極強的極淺層地震，因此美洲各國的氣象與地震單位也隨即發布了海嘯警報。截至當地時間23日深夜為止，瓦哈卡大地震的傷亡損失，總計僅有6死；包括機場、水壩、發電站與煉油廠...等各種戰略設施，目前也都沒有重大通報。根據墨西哥聯邦政府的說法，這波大地震之所以第一時間避免傷亡，是因為當局的「地震預警系統」成功生效，為震區居民爭取到了62秒的關鍵避難時間。但地震在瓦州卻多處走山、交通中斷，多處考古基地遭破壞，各地山區也多失聯，因此切確的傷亡數字仍有待進一步清查統計。

鼻酸！俄18歲女網紅騎重機撞亡 生前爭執成父女最後對話

擁有130萬人追蹤的俄國18歲女網紅翠碧斯（Anastasia Tropitsel）不僅有甜美外型，更是百萬富翁，成為人人稱羨的人生勝利組。然而，日前翠碧斯卻在峇厘島度假時，因騎重機不慎失速，以高速90公里時速撞毀，不幸當場身亡，她生前才剛和父親發生爭執，沒想到竟也成2人最後對話。

金正恩胞妹愛用「台灣智慧型手機 」

南韓媒體今天在頭版以「金正恩時代幕後的導演金與正手持台灣智慧型手機」為題，報導北韓領導人金正恩胞妹金與正的消息

U值媒／新加坡真的尊重多元文化嗎？

到新加坡的第一個禮拜，我看什麼都新鮮，最有感受的就是他們的飲食文化與台灣非常不同。在台灣通常是一間店就有一個店面，美食街只會出現在觀光區或百貨公司中，但在新加坡，到處都是有如美食街一樣的food court，琳瑯滿目的食物讓你不可能吃膩。由於生活在新加坡的人國籍多元，食物當然也種類繁多，印度、馬來、新式、日式、台式、中式，各種料理讓人覺得挺新鮮，光是吃完各式「咖哩」就要一個禮拜。而且由於印度人和馬來人特別多，這兩種料理也特別道地。

印度懷孕母象被炸死 全球藝術家以畫作聲援

「身為人類，我很抱歉」。印度一頭懷孕母象吃下塞有鞭炮的食物後重傷死亡，印度藝術家率先以大象畫作表達心痛與憤怒，之後在社群...

不滿孕婦牽小孩擋路 日男踹肚遭逮

日本北海道札幌市一名男子疑似在人行道嫌前方牽小孩的孕婦擋路，兩人發生言語糾紛，男子用腳踹孕婦肚子離去，警方調閱監視器相關...

影／潛水直擊巨大魟魚捕食蜘蛛蟹 專挑「這一味」

一名潛水攝影師4日在澳洲墨爾本的菲利浦港灣（Port Phillip Bay），拍到一隻身形龐大的魟魚宛如身處吃到飽餐廳...

演唱會主辦損失慘 演出者需共同承擔

全世界最大的演唱會主辦公司Live Nation在疫情中損失慘重，為了應付往後的不確定因素，將把部分風險轉嫁到演出者身上。Live Nation表示，自2021年開始，若演出取消，演出者過去仍可以拿到全額的保證收入...

中國駐阿根廷大使館遭人駕車衝撞 尚無傷亡通報

一名男子今天駕車衝撞中國駐宜諾斯艾利斯大使館正門，大批警力已到場處理

血淚「鐵暴風」：沖繩戰後75年，慰靈日被遺忘的記憶傳承

「3歲的弟弟就在我眼前，被砲彈碎片刺穿腹部。他連流淚的力氣都沒有了。」今天23日是紀念沖繩戰結束75周年的慰靈日，追悼超過20萬在美日兩軍激戰中犧牲的沖繩縣軍民。原本做為戰後紀念的整數年，今年因為疫情的緣故，儀式規模被迫大幅縮減，期間也一度因為會場地點考慮從慣例的平和祈念公園廣場，轉移到沖縄戰沒者墓苑而引發歷史記憶的爭議。與此同時，涉及到敏感的戰爭經驗，美軍邊野古基地在6月12日的動工重啟，更讓沖繩縣民不滿。隨著慰靈日的到來，曾歷經過無情戰火蹂躪的倖存者們，最擔憂的仍是逐日被淡忘的戰爭記憶，「唯一的遺物，只剩下腦海裡的殘影。」

近90年首見 已在沙烏地境內穆斯林才准朝覲

沙烏地阿拉伯宣布，受新冠肺炎衝擊，今年將進行「數量非常有限」的朝覲，僅目前已在境內的穆斯林才准參加此一年度盛事。這是沙烏...

金正恩性愛列車揭秘「歡樂組」專挑高妹處女 最小未滿13歲

朝鮮領袖金正恩的健康狀況及行蹤成謎，有美國偵察衛星最近捕捉到金正恩專屬列車停泊在元山市車站，引人質疑病危之說其實只是度假行。不過「金仔列車」向來神秘，據外媒報道，專車除了防衞設備強如「裝甲火車」，車上更有專門為領導人提供娛樂與「服務」的「歡樂組」（기쁨조）美女相伴。

熱門新聞

金正恩出面了！宣布暫停對南韓採軍事行動計畫

中印邊界衝突 美媒：中國司令下令攻擊印軍

因疫情倒下！保健品牌GNC聲請破產 考慮出售公司　

滙豐狠砍3.5萬人！股市明明很熱，為什麼金融業開始大裁員？

一輩子租房生活？南韓三四十歲群體買房夢碎

全球最大貿易協定RCEP 確定今年簽署

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。