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演唱會主辦損失慘 演出者需共同承擔

台灣醒報 / 記者陳是祈╱台北報導

全世界最大的演唱會主辦公司Live Nation在疫情中損失慘重，為了應付往後的不確定因素，將把部分風險轉嫁到演出者身上。Live Nation表示，自2021年開始，若演出取消，演出者過去仍可以拿到全額的保證收入，往後只會拿到25%；另外，若是演出者主動取消演出，除了已經支付給公司的費用，還要再「賠償」2倍違約金。

《滾石》報導，根據Live Nation內部的備忘錄，因為疫情所取消的演唱會，退票和賠償幾乎全部由在Live Nation承擔，為了避免往後如這次疫情的不確定因素，公司認為演出者需要一同負擔損失。

Live Nation的備忘錄顯示，未來會將演出者的保證收入調降到20%，若演出因為票房不佳而取消，演出者能拿到的保證收入從全額到只剩下25%。對於主動取消的活動，演出者需要交給Live Nation的鉅額賠償，媒體稱這在音樂演出界前所未見。

根據《綜藝》報導，Live Nation修改的條例還包括，演出者必須同意讓Live Nation錄製整場表演，將來可以賣給電視台或者串流平台，且活動若因為像新冠肺炎這樣的狀況取消，演出者不會拿到保證收入，且保險要自行負責。

另外，在後疫情時代開演唱會，勢必難以達到滿座盛況。若是場館因為政府防疫規定等，導致無法滿座，演唱會主辦也有權終止與演出者的合約。

雖然Live Nation針對媒體提問，目前尚未有回應，不過內部人士向媒體透露，條例的修改和新增是為了因應後疫情時代的不確定性所準備，也讓公司在面對演唱會漸漸回到正軌同時，保留更多和音樂界談判的空間。

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疫情 演唱會

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