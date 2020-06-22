快訊

「顏清標換肝功臣」陳肇隆被勸進選高市長 藍營證實回應了

罷中黃捷後 挺韓人士曝下個目標是她：將設「罷琳總部」

京都妙心寺大師網上直播坐禪 不出家門都可以淨化心靈

香港01 / 謝茜嘉
寺廟決定舉辦Zoom網上直播，由大師坐在攝影機前為超過100名的信眾主持及指導。圖／KTV
寺廟決定舉辦Zoom網上直播，由大師坐在攝影機前為超過100名的信眾主持及指導。圖／KTV

新冠肺炎（COVID-19）疫情持續肆虐，民眾也減少外出活動，京都一間寺廟為了讓信眾在家也可以坐禪，特意開設網上直播，由大師主持隔空坐禪，他們表示在現時比較紛亂的環境，希望這活動能夠讓大家整頓身心靈。

京都妙心寺退藏院內有40多個院、堂、庵，其中的退藏院（退蔵院）專門指導民眾坐禪（座禅）。但因為近期受疫情受困，多人聚集的坐禪活動被迫停止，但基於社會近日的負面氣氛，於是決定舉辦Zoom網上直播，由大師坐在攝影機前為超過100名的信眾主持及指導。

京都一間寺廟為了讓信眾在家也可坐禪，特意開設網上直播，由大師主持隔空坐禪。圖／KTV
京都一間寺廟為了讓信眾在家也可坐禪，特意開設網上直播，由大師主持隔空坐禪。圖／KTV

大師表示現在的社會狀況容易讓人心煩意亂，希望這個方法可幫助大家淨化心身心靈。寺廟方面會預先向參加者寄送茶點、線香等全套坐禪道具，大師會指導初學者擺放各種道具，甚至沖茶等，最後把室內燈光調至柔和的氣氛，即可開始進行坐禪。

其實在官方YouTube頻道仍有上載不同院內風景的影片，再配以流水潺潺的立體聲，確實令人放鬆身心，對坐禪亦有相當不錯的幫助。

京都妙心寺退藏院內有40多個院、堂、庵，其中的退藏院（退蔵院）專門指導民眾坐禪（座禅）。圖／KTV
京都妙心寺退藏院內有40多個院、堂、庵，其中的退藏院（退蔵院）專門指導民眾坐禪（座禅）。圖／KTV

不少網友也有討論事件，大讚寺廟非常貼心，讓民眾在疫情的壓力下也有喘息的空間。他們又指坐禪可整理思緒，冷靜煩躁的心情，是疫情間最好的活動。

延伸閱讀：

哈里梅根8月出自傳 王室助理憂或把威廉描繪成壞人

韓劇《便利店新星》原著竟是三級漫畫？內容充滿性暗示遭網民狠批

文章授權轉載自《香港01》

相關新聞

金正恩胞妹愛用「台灣智慧型手機 」

南韓媒體今天在頭版以「金正恩時代幕後的導演金與正手持台灣智慧型手機」為題，報導北韓領導人金正恩胞妹金與正的消息

鐵鏈鎖頸、平底鍋燙手 南韓9歲女5樓爬露台逃命

南韓最近接連揭發恐怖虐兒案，駭人案情令國民極度震驚。最新被揭發的案件位於慶尚南道昌寧郡，1名渾身泥土並多處有傷痕的9歲女童，上月29日逃到街上時，獲好心途人出手相救，帶她到便利商店買食物時察覺情況異常，便帶她到警署求助。警方調查後表示，女童自2018年起遭生母和繼父虐待，包括鐵鏈鎖頸、指紋被滾燙的平底鍋燙到消失等，她冒險從5樓露台越過斜坡屋頂逃走，流落街頭時獲救。

京都妙心寺大師網上直播坐禪 不出家門都可以淨化心靈

新冠肺炎（COVID-19）疫情持續肆虐，民眾也減少外出活動，京都一間寺廟為了讓信眾在家也可以坐禪，特意開設網上直播，由大師主持隔空坐禪，他們表示在現時比較紛亂的環境，希望這活動能夠讓大家整頓身心靈。

「古巴吳憶樺」當爸 監護權之爭曾影響美國大選

「古巴吳憶樺」當爸爸了！「古巴男孩」埃利安·岡薩雷斯在21日美國父親節宣布為人父的喜訊，他當年的監護權爭奪戰，猶如台灣與巴西爭吳憶樺監護權的情形，且甚至一度引發美國與古巴關係緊張，還影響到2000年大選佛州古巴裔美國人的投票意向，間接導致民主黨高爾的落選。

影／時逢國際瑜珈日！印度駐軍喜馬拉雅山旁做瑜珈

印度與中國近日在邊境爆發激烈衝突，印中關係持續緊張，然而6月21日時逢國際瑜珈日，印藏邊防警察（ITBP）在與中國解放軍對峙之際，也集體在海拔1萬8800英尺（約5730公尺）的喜馬拉雅山上做起瑜珈。

28歲少婦懷胎8個月遭買兇殺害 遺體被懸吊樹上

南非約翰內斯堡（Johannesburg）一名懷有8個月身孕的28歲女子本月初慘遭殺害，兇手更殘忍地將其遺體懸吊樹上；警方周一（15日）拘捕了31歲男疑犯馬雷范尼（Muzikayise Malephane），經調查發現是一宗買兇殺人案件，但馬雷范尼堅拒透露幕後主謀身份。

新冠病患家屬嫌病房太熱拔呼吸器改開冷氣 患者當場死亡

嚴重的新冠肺炎患者要靠呼吸機維持生命，印度1名重病男患者需插喉救治，但家探病期時認為醫院太熱，體貼地買來冷氣機，把呼吸機的插頭拔去，改插冷風機吹出陣陣涼風，結果患者不幸喪命。

沖繩港人癌症復發給女兒最後遊戲 2酒瓶藏水底待長大解密

天下間的父母，最大的心願都是看到子女健康成長，甚至結婚生子。居沖繩的港人爸爸早前發現癌症復發，並已擴散至肺部，於是他決定與女兒「玩一個最後的遊戲」，把２個酒瓶藏在水底的洞穴，瓶內藏有1張卡片，女兒可沿留下的提示找到有關位置，就能把爸爸留下的謎底解開。

異國生根的祖國情懷？日本「朝鮮學校」，仇恨夾縫裡的異邦人

「生活在日本，卻始終是『敵人』...」正當疫情在日本的防控起伏不定之際，對外動作頻頻的北韓，又再度成為日本輿論話題。微妙的是，疫情與北韓觸動社會的敏感神經，也使得日本「朝鮮學校」變成仇恨言論與排外的攻擊目標——政府應不應該配給防疫物資給這些北韓支持的朝鮮學校？日本社會應該和在日朝鮮人分享教育資源嗎？早存在於日本的社會問題，又因為疫情的極端狀況而浮現。朝鮮學校為何會在日本設立？在仇恨的夾縫裡，超過半個世紀以來朝鮮學校卻始終無法真正地被接納。

《幽遊白書》30年：冨樫義博與群魔亂舞的平成靈異物語

2020年是《幽遊白書》30周年，仍像是記憶中的老朋友那樣，時空凝結在那張照片裡。30年過去，FOREVER FORNEVER——「《幽☆遊☆白書》特展」也準備要在7月於台灣正式登場了..

俄羅斯西伯利亞飆高溫 北極圈小鎮破天荒測攝氏38度

根據氣象數據網站的資料顯示，過去曾出現攝氏零下68度極端低溫的俄羅斯西伯利亞小鎮維爾霍揚斯克（Verkhoyansk），竟在昨天測得攝氏38度高溫。

日AI新技術 能監測洗手是否合格

日本富士通發表AI新技術，能監測民眾洗手方式是否合格！日本富士通表示，這種AI技術可以識別複雜的手部動作，甚至可以檢測人們有沒有使用肥皂。富士通的高級研究員鈴木說，「為了訓練機器學習，我和其他開發人員

熱門新聞

波頓：只要川普還是總統 台灣在背棄清單名列前茅

新冠病患家屬嫌病房太熱拔呼吸器改開冷氣 患者當場死亡

釣魚台地址改「尖閣」登野城 日媒：有實際支配的意涵

坐不滿1萬9…川普造勢大會「漏風」

敗象？川普周日造勢會場 逾1.9萬座位來不到6200人

三年來首次！美三艘航艦部署南海入口 劍指陸

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。