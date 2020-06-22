沖繩港人癌症復發給女兒最後遊戲 2酒瓶藏水底待長大解密

天下間的父母，最大的心願都是看到子女健康成長，甚至結婚生子。居沖繩的港人爸爸早前發現癌症復發，並已擴散至肺部，於是他決定與女兒「玩一個最後的遊戲」，把２個酒瓶藏在水底的洞穴，瓶內藏有1張卡片，女兒可沿留下的提示找到有關位置，就能把爸爸留下的謎底解開。

爸爸Ken一家3口移居沖繩，在當地開設潛水公司，他近日在facebook專頁「沖繩 Oki-Family」寫下給女兒Mia的信。Ken表示，自從數年前癌症再次復發，早已有心理準備。去年10月他在例行檢查中發現肺部有陰影，而且增長速度不尋常地快，醫生告訴他有機會是惡性腫瘤，幸好最後只是普通肺炎。

不過，Ken近日再次得悉壞消息，「當醫生告訴我這次可能是惡性，感覺便大大不同。曾經忘記的死亡感覺，再次湧上來。」他坦言，自己家庭美滿，以為沒有什麼放不下，但當死亡真正接近，才發現很想看到女兒中學畢業、拍拖、結婚、生小孩。

為此，Ken希望和女兒「玩一個最後的遊戲」，他在家中收藏了1封信，在Mia長大後便會自動出現，當她找到這封信的時候，只是遊戲的開始。Ken在信內會給她2個座標和提示，這是Ken最喜歡的潛水洞穴，「每1個洞穴會藏有酒瓶，每1支酒瓶會藏有1張卡片，刻上密碼。需要把2組密碼拼在一起才能夠把謎底解開。」

Ken已經預想好10多年後如果自己已不在人世，女兒可以按圖找到酒瓶，如果他仍在人世，則可以成為女兒結婚的小插曲。他指，「這一個遊戲，連媽媽也不知道。希望有朝一日媽媽發現信件的時候，不要把遊戲鎖匙棄掉」。Ken還附上了他在海邊寫紙條和把酒瓶放進水底的圖片。

不少網民被Ken愛女之情深深感動，祝他父親節快樂，又希望他可以和Mia一齊經歷人生的每個階段，「不要放棄，用開放心情去面對，必能戰勝一切」、「你已是女兒最大的禮物！」、「祝爸爸十多年後和Mia一起去尋回酒瓶！」。

癌症復發港爸給女兒最後遊戲。圖片來源／ facebook

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文章授權轉載自《香港01》