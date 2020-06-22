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嚴重關切無用？國際抗議國安法 仍難解香港困境

新冠病患家屬嫌病房太熱拔呼吸器改開冷氣 患者當場死亡

香港01 / 向樂高
示意圖。路透
示意圖。路透

嚴重的新冠肺炎患者要靠呼吸機維持生命，印度1名重病男患者需插喉救治，但家探病期時認為醫院太熱，體貼地買來冷氣機，把呼吸機的插頭拔去，改插冷風機吹出陣陣涼風，結果患者不幸喪命。

不幸身亡的死者是40歲男子，他疑似感染新冠肺炎，於6月13日起在馬辛比辛格醫院（Maharao Bhimsingh,MBS）留醫，到15日，他因病情嚴重而被轉移到隔離病房。由於隔離病房是臨時搭建的，沒有裝上冷氣，房內非常悶熱，家人決定自行購買冷風機。

家屬拔去呼吸機的插頭，改插冷風機，吹了一陣子涼風，當時呼吸器靠備用電池維持，大家都不以為意。惟大約30分鐘後，電池逐漸耗盡，家屬才注意到患者情況危急，立即通知醫生，惟即使醫生即時為患者進行心肺復甦，但未能改寫悲劇結局。

患者去世後，家屬不知道自己害死親人，反過來責怪醫護人員不能救人。後來值班的醫生提交書面報告，指患者的親屬行為不當，在醫院未經允許使用冷風機。當地已機構已派3人組成委員會調查事件，並研究進一步的行動，例如將案件提請警方處理等。

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【新冠肺炎】搶救49天病歷1600頁　陝西最危重女患者終出院

新冠肺炎｜東區醫院負壓病房一日兩故障　瑪嘉烈醫院負壓病房壞門

文章授權轉載自《香港01》

患者 新冠肺炎 醫護人員

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