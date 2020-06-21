聽新聞
test
0:00 / 0:00

日AI新技術 能監測洗手是否合格

台灣醒報 / 記者臧品安╱台北報導

日本富士通發表AI新技術，能監測民眾洗手方式是否合格！日本富士通表示，這種AI技術可以識別複雜的手部動作，甚至可以檢測人們有沒有使用肥皂。富士通的高級研究員鈴木說，「為了訓練機器學習，我和其他開發人員使用不同的肥皂和洗手盆創建了2000種洗手方式進行模擬測試。」

可識別複雜動作

根據《[今日日本] 》報導，日本富士通發表的AI新技術，稱可以識別複雜的手部動作，甚至可以檢測人們何時沒有使用肥皂，而在冠狀疫情爆發前，這種AI是為了實施嚴格衛生規定的日本公司所開發。此外，此技術基於犯罪監視技術，因此也可以檢測可疑的身體動作。

此AI會檢查人們是否完成日本厚生勞動省的洗手6步驟，就像世界衛生組織發布的準則一樣，要求民眾洗淨手掌、拇指手指間、手腕間和指甲。鈴木表示，AI 無法由手部辨別人的身分，但是它可以與身份識別技術結合使用，以便公司追踪員工的洗手習慣，還說：「為了訓練機器學習，我和其他開發人員使用不同的肥皂和洗手盆，創建了2000種洗手方式進行模擬測試。」

AI客製化

鈴木說：「食品業以及與新冠病毒相關業務的人員都很有興趣，而且已經有人在詢問價格。」他補充說，「可以依據客戶的意願，在AI編程中設定洗手時播放生日快樂歌或是其他客戶喜歡的音樂。」

【更多精采內容，詳見

AI 日本 鈴木

延伸閱讀

日本東京單日新增35人染疫 連續4天逾30例

日本賽馬場馬匹接連逃跑 有撞車也有跳河

裕毛屋超市重新開賣 盧秀燕促銷台中農特產買氣

零確診創奇蹟 日本岩手縣保持社交距離迎客

相關新聞

冰淇淋誰發明的？義大利、中國、阿拉伯人都說是自己

冰淇淋是義大利代表性甜品，不過，12世紀中國詩人楊萬里曾寫下詩詞讚嘆一種類似冰品的點心「看似凍結卻又漂浮」，顯示中國最早在9世紀就已享用冰品，而阿拉伯人在11世紀發明了shrb（sorbet，雪酪）。究竟人人都愛的現代冰淇淋是義大利、中國還是阿拉伯人發明的？

金正恩胞妹愛用「台灣智慧型手機 」

南韓媒體今天在頭版以「金正恩時代幕後的導演金與正手持台灣智慧型手機」為題，報導北韓領導人金正恩胞妹金與正的消息

日AI新技術 能監測洗手是否合格

日本富士通發表AI新技術，能監測民眾洗手方式是否合格！日本富士通表示，這種AI技術可以識別複雜的手部動作，甚至可以檢測人們有沒有使用肥皂。富士通的高級研究員鈴木說，「為了訓練機器學習，我和其他開發人員

疫情改變通勤方式 雅加達自行車需求看漲

受新冠肺炎疫情影響，可健身又可避開大眾運輸人潮的自行車成為通勤最佳選擇。雅加達省政府指出，疫情後，自行車族增加，兩大主要...

「這是貝多芬的指定席！」岡山交響音樂廳的社交距離妙策

2020年在新冠病毒（俗稱武漢肺炎）的疫情下，許多國家的表演藝術舞台皆暫時休止。隨著許多國家陸續解封，「社交距離」成為「防疫新生活」中最重要的步驟之一，各個公眾場合也採取不同的措施，以利大眾能在維持距離的同時，從事公眾活動。

如果疫情永不落幕：英國倫敦劇場生存術，舞台重生的曙光？

「如果莎士比亞也遇到疫情，他會怎麼辦？」隨著英國疫情逐漸緩和，政府也陸續推出解封方案，整體經濟與生活正回復當中。但是對從3月封城以來被迫關閉的娛樂場所——劇場——在重啟之日進入倒數階段的此刻，仍有重重困難在眼前，不只阻礙其重返舞台的進度，甚至仍難以解決疫情帶來的生存威脅。

影／「因為是黑人而被辱罵」 在德非洲移民感嘆遭遇

幾天前，一些親友和社運人士為2000年莫桑比克人阿爾貝托‧阿德利亞諾被謀殺的悲劇舉行悼念活動...

影／解封後迎來第一批遊客 西班牙小島掌聲雷動：終於來了！

時隔三個月，西班牙謹慎地重啟旅遊業，本周迎來首批遊客。實驗旅遊點設在旅遊勝地馬略卡島...

金正恩性愛列車揭秘「歡樂組」專挑高妹處女 最小未滿13歲

朝鮮領袖金正恩的健康狀況及行蹤成謎，有美國偵察衛星最近捕捉到金正恩專屬列車停泊在元山市車站，引人質疑病危之說其實只是度假行。不過「金仔列車」向來神秘，據外媒報道，專車除了防衞設備強如「裝甲火車」，車上更有專門為領導人提供娛樂與「服務」的「歡樂組」（기쁨조）美女相伴。

熱門新聞

北韓陸續派軍隊至邊界非軍事區 5人一組手持鏟子和鐮刀

川普復出造勢大會！6工作人員染疫 未見座無虛席盛況

川普為新冠取名「功夫」（kung flu）！再涉種族歧視

美司法部阻擋無效！波頓回憶錄 聯邦法官准許出版

突圍成功！？華為英國研發中心 傳本周將核准

紐約聯邦檢察官拒辭職 美司法部長：被川普開除

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。