日AI新技術 能監測洗手是否合格

日本富士通發表AI新技術，能監測民眾洗手方式是否合格！日本富士通表示，這種AI技術可以識別複雜的手部動作，甚至可以檢測人們有沒有使用肥皂。富士通的高級研究員鈴木說，「為了訓練機器學習，我和其他開發人員使用不同的肥皂和洗手盆創建了2000種洗手方式進行模擬測試。」

可識別複雜動作

根據《[今日日本] 》報導，日本富士通發表的AI新技術，稱可以識別複雜的手部動作，甚至可以檢測人們何時沒有使用肥皂，而在冠狀疫情爆發前，這種AI是為了實施嚴格衛生規定的日本公司所開發。此外，此技術基於犯罪監視技術，因此也可以檢測可疑的身體動作。

此AI會檢查人們是否完成日本厚生勞動省的洗手6步驟，就像世界衛生組織發布的準則一樣，要求民眾洗淨手掌、拇指手指間、手腕間和指甲。鈴木表示，AI 無法由手部辨別人的身分，但是它可以與身份識別技術結合使用，以便公司追踪員工的洗手習慣，還說：「為了訓練機器學習，我和其他開發人員使用不同的肥皂和洗手盆，創建了2000種洗手方式進行模擬測試。」

AI客製化

鈴木說：「食品業以及與新冠病毒相關業務的人員都很有興趣，而且已經有人在詢問價格。」他補充說，「可以依據客戶的意願，在AI編程中設定洗手時播放生日快樂歌或是其他客戶喜歡的音樂。」

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