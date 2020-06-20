搭雲霄飛車不能尖叫？日樂園高冷社長戴口罩示範：請叫在心裡

由於新冠肺炎（COVID-19）疫情仍未消失，日本遊樂園業者為落實防疫，提出民眾在搭乘雲霄飛車時不要尖叫、鬼屋的鬼嚇人需保持距離等規定。不過「搭雲霄飛車不能尖叫」引來外界質疑，樂園近期則派出兩位社長親自示範，只見兩人穿著西裝筆挺、戴著口罩，一臉嚴肅地搭車，最後影片則浮出「請在心裡尖叫」的字卡，引起網友討論。

根據「soranews24」報導，日本山梨縣的「富士急樂園」因為倡導遊客在搭乘雲霄飛車不要尖叫，引來外界質疑，因為該樂園的雲霄飛車高259英尺（約79公尺），為世界紀錄第八高、第五長的雲霄飛車，很難令遊客不尖叫，不過該樂園17日在官方推特上發布示範影片，並表示由於許多人認為搭乘雲霄飛車不可能或很難不尖叫，我們決定派出社長示範。

影片請到「富士急行」的堀內光一郎和「富士急樂園」的岩田大昌兩位社長親自搭乘示範，只見兩位社長穿著西裝筆挺、戴著口罩，其中貼文也寫到堀內社長有懼高症，不過兩人在搭乘中面不改色、一臉嚴肅，也沒有發出任何聲音，懼高的堀內也只有拉一拉口罩而已，而影片最後也出現了「請在心裡尖叫」的字卡。

對此，不少網友也在影片下方留言，表示「新挑戰，耐心訓練養成」、「事實上，社長感到害怕，所以他沒有出聲」、「堀內社長一定覺得為什麼是我」、「太不真實了」、「這是一個懲罰遊戲」、「社長看起來很疲累的樣子」、「口罩看起來要飛走了」。