搭雲霄飛車不能尖叫？日樂園高冷社長戴口罩示範：請叫在心裡
由於新冠肺炎（COVID-19）疫情仍未消失，日本遊樂園業者為落實防疫，提出民眾在搭乘雲霄飛車時不要尖叫、鬼屋的鬼嚇人需保持距離等規定。不過「搭雲霄飛車不能尖叫」引來外界質疑，樂園近期則派出兩位社長親自示範，只見兩人穿著西裝筆挺、戴著口罩，一臉嚴肅地搭車，最後影片則浮出「請在心裡尖叫」的字卡，引起網友討論。
根據「soranews24」報導，日本山梨縣的「富士急樂園」因為倡導遊客在搭乘雲霄飛車不要尖叫，引來外界質疑，因為該樂園的雲霄飛車高259英尺（約79公尺），為世界紀錄第八高、第五長的雲霄飛車，很難令遊客不尖叫，不過該樂園17日在官方推特上發布示範影片，並表示由於許多人認為搭乘雲霄飛車不可能或很難不尖叫，我們決定派出社長示範。
影片請到「富士急行」的堀內光一郎和「富士急樂園」的岩田大昌兩位社長親自搭乘示範，只見兩位社長穿著西裝筆挺、戴著口罩，其中貼文也寫到堀內社長有懼高症，不過兩人在搭乘中面不改色、一臉嚴肅，也沒有發出任何聲音，懼高的堀內也只有拉一拉口罩而已，而影片最後也出現了「請在心裡尖叫」的字卡。
對此，不少網友也在影片下方留言，表示「新挑戰，耐心訓練養成」、「事實上，社長感到害怕，所以他沒有出聲」、「堀內社長一定覺得為什麼是我」、「太不真實了」、「這是一個懲罰遊戲」、「社長看起來很疲累的樣子」、「口罩看起來要飛走了」。
なお、遊園地の感染防止ガイドラインでは大声での発声を控えていただくようお願いしておりますが— 富士急ハイランド公式 (@fujikyunow) June 17, 2020
「厳しい」「不可能だ」といったお声を頂戴しましたので、弊園では両社長からお手本動画をお届けいたします。
ご参照ください…#堀内社長は高所恐怖症#皆さんはできるかな#富士急ハイランド#富士急 pic.twitter.com/ntMJz7ZNlZ
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