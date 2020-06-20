民宅前突下陷出現「天坑」下探驚見大範圍坑道和廢棄車輛

由於雨水是弱酸性，當流過石灰岩地層時地面就會遭侵蝕，久而久之就有可能會出現天坑。美國南達科他州（South Dakota）黑鷹市一處民宅前近期出現一處天坑，探勘小組下探洞穴時卻意外發現裡面有廢棄車輛和大範圍的坑道，仔細了解後才發現這根本不是單純的坑洞，而是一個廢棄的石膏礦場。

根據「boredpanda」網站報導，黑鷹市這處民宅前方的天坑在4月27號出現，基於安全考量社區內的12戶住戶都遭疏散，當地一探勘小組決定下探洞穴釐清真相，發現該洞穴不是單純的坑洞，而是廢棄的石膏礦場，探勘成員在洞穴內發現許多鑽孔和採礦碎屑，甚至有一輛廢棄汽車停在洞穴中。

探勘小組在洞穴內驚見一台廢棄汽車。圖擷自 pahasapagrotto

探勘小組見狀立刻繪製了礦坑的草圖，並在隔天帶著兩組人馬下探，他們準備了探勘儀器，繪製了完整的礦場圖，發現這座礦場大小超過2千英尺（約610公尺），橫跨了地面上12棟房屋的範圍，不過由於礦場內部分通道已經坍塌或淹沒，因此探勘小組無法搜尋完整個礦坑，許多地方仍是未知的情況。

對此，聯邦緊急事務管理局（FEMA）則表示居民無法獲得任何補助，因為該社區不符合減災補助計劃，不過社區居民已經向該區的開發商提出告訴，要求7500萬美元（新台幣約22.4億元）的賠償。