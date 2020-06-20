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用公廁洗手液感覺「辣辣的」竟被人調包成強酸性液體

聯合新聞網 / 綜合報導
圖／ingimage
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防治新冠肺炎，洗手是重要的衛生習慣。東京江戶川區的一間公共廁所內，放置預防新型冠狀病毒的洗手液，竟被不明人士置換成強酸性液體。

綜合日媒報導，16日上午東京江戶川區公所接到民眾的報案，稱在船堀車站前的公廁內洗手，使用洗手液後感覺「手上辣辣的」。人員到現場查看，發現為了預防新冠肺炎而放置的洗手液，被人調包換成其他液體。

相關單位緊急回收區內所有公廁的洗手乳，並報警處理，調查發現瓶內裝的是牆酸性液體，目前並未有其他人受傷。

網友驚呼：「太可怕，沒辦法放心洗手了」、「這也算是無差別殺人了」、「感受到滿滿的惡意」、「怎麼沒有監視器」、「幸好不是濃硫酸」，還有人打趣還好自己上完廁所都不洗手，沒這煩惱。

專家建議，民眾若在工作或其他場所中不慎沾染到強酸或強鹼，最好在第一時間以大量清水沖洗20分鐘，藉由稀釋降低傷害，不過須注意，水壓不能太大，否則對組織傷害更甚。

新冠肺炎 東京 COVID-19

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