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在停車場停三個月費用超過16萬 車主：車子我不要了

聯合新聞網 / 綜合報導
停車場示意圖，非關本新聞。記者陳秋雲／攝影
停車場示意圖，非關本新聞。記者陳秋雲／攝影

外面的臨時停車場大多以計時或計日收費，有人將車子停在停車場長達3個月，竟然被索取數十萬元的高額費用，他開玩笑地說要把車捨棄了。

一名日本網友在2ch論壇發文，他指自己的汽車停在澀谷的停車場三個月，用機器結清時，顯示停車費高達日圓59萬850元（約新台幣16.3萬元），下面寫著「車子我不要了」。

一名日本網友的汽車停在澀谷的停車場三個月，用機器結清時，顯示停車費高達日圓59萬850元。圖取自2ch
一名日本網友的汽車停在澀谷的停車場三個月，用機器結清時，顯示停車費高達日圓59萬850元。圖取自2ch

網友表示：「如果不付錢會怎麼樣？」、「沒有封頂制度嗎？」、「1天6500日圓比我想像中便宜」、「可以直接扔掉買二手車了」、「我以為會被拖吊走」、「停車場應該有上限制度吧，可能只是沒導入到機器系統裡」、「就算把車子捨棄，也只會被收取愈來愈高的費用吧」。

日本停車場有所謂「最大料金系統」，有分成三種類，包括在一定時間範圍內、指定時間區間、每日凌晨12點訂定收費上限，但超過這個區段還是可能再加收，所以建議停車前一定要看清收費規則。

停車場 日本

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