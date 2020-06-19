婚禮遇疫情！新娘堅持舉辦僅10人參加 新郎賠錢嘆：早知取消

新冠肺炎（COVID-19）疫情持續肆虐，不少準新人原訂今年辦婚禮，但因疫情多數需延後甚至取消，日本最近出現不少婚宴消費糾紛，因為無論延期或取消都要收取高昂手續費，令準新人感到不滿。一位新娘更因為堅持辦婚禮，結果大多數親友拒絕出席，只有10人參加，新郎大嘆因為新娘的自私決定變賠錢，坦言是場悲慘婚禮。

日本受疫情所困，許多對新人要延後甚至取消婚禮，但當地不少婚禮公司卻要收取高昂手續費，導致不少糾紛個案出現。今年30多歲的真一先生，本來與太太在今年3月舉辦婚禮，但因出現疫情，令他們要重新考慮婚禮是否如期舉行，但兩人意見相反，新娘堅持如期舉行，新郎最終順應對方意願，但最後大嘆非常後悔當初決定。

原先他們要在東京舉辦60人規模的婚禮，但受到疫情影響，取消婚禮要付350萬日圓（約新台幣96萬）的手續費，老婆堅持照常舉辦並說「提供酒精和口罩就沒問題」，當時售價已是原價的10倍，後來傳LINE邀請賓客結果只有10人參加，公司同事沒有參加全由上司代表，由於人數大減，原本希望移到小場地，不過正好沒有空的會場，導致婚禮顯得空蕩蕩。

此外，由於賓客大減，收到的禮金只有40萬日圓（約新台幣11萬）左右，沒用到的酒精和口罩就當成獎品送出去，更慘的是，公司同事都用冷淡眼神看他，實在很不好受，早知到當初就取消婚禮。

網友對此事抱不同意見，認為新郎太遷就新娘才會弄成這樣，但也有網友表示，婚禮一生人一次，而且延期手續費太貴，新娘也沒想過結果會如此，只能說是不幸。

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文章授權轉載自《香港01》