氣候改變歐洲農業 地中海種熱帶水果

氣候變遷使得北歐開始釀葡萄酒，地中海栽種芒果、酪梨等熱帶水果！歐洲環境署指出，北歐將從氣候變遷中得利，作物更多元、生長期拉長，波羅的海周圍的耕地預估可在2100年達到76%。然而，氣候變遷也帶來不穩定的天氣模式，如晚霜和乾旱，以及更多的病蟲害，高達8成的橄欖樹恐被橄欖果實蠅侵襲。

地中海現熱帶水果

根據《德國之聲》報導，2019年9月歐洲環境署的報告指出，愈來愈高的氣溫、加劇的極端氣候（如洪水和冰雹）以及缺水問題，使得歐洲農作物的生長條件逐漸改變，特別是地中海常見的橄欖和釀酒葡萄。不過北歐將從氣候變遷中得利，生長期愈來愈長，能夠耕種的作物種類也愈多，波羅的海周圍的耕地預估可在2100年達到76%，是目前的2倍以上。

在德國北部的下薩克森邦，農夫已開始栽種南方的杏和桃駁李；過去釀酒葡萄以法國、西班牙和義大利為大宗，近年來丹麥、瑞典和英國也悄悄加入行列，從2000年以來，英國的葡萄酒產業成長4倍，2018年全英國可生產1,320萬瓶葡萄酒。

熱帶水果也開始出現在地中海沿岸，如芒果、酪梨、荔枝和木瓜，逐漸取代過去柑橘類作物的地位。巴勒摩大學的助理教授法里納表示，對於大部分的熱帶作物而言，在炎熱的月份灌溉是作物得以生長良好的關鍵條件，但地中海型氣候夏季缺水是一個問題。

病蟲害增加

氣候變遷也帶來不穩定的天氣模式以及更多的病蟲害，在英國經營葡萄園的弗萊徹表示，晚霜、冰雹和持續數個月的乾旱是目前面臨的最大挑戰，對此，歐盟還資助一個計畫VISCA，以協助歐洲的葡萄酒產業發展轉型策略；在義大利，2018年的極端氣候重挫了橄欖油57%的產量，損失將近10億歐元。

歐洲環境署的氣候專家庫尼克也表示，愈來愈高的氣溫會造成病蟲害加劇，例如橄欖果實蠅，在最糟糕的情況下，高達8成的橄欖樹將被橄欖果實蠅侵襲，而歐洲的橄欖油產業占了全世界四分之三的供給量。

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