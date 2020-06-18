醜化黑人動畫風波 NHK承諾改進

在9日為醜化黑人動畫事件道歉後，NHK再承諾對員工進行人權培訓。日本廣播協會（NHK）17日在例行記者會上表示，已經向全國廣播電台分發處理種族、國家和宗教等問題時的指導文件，以及宣布不要輕易創建種族影片和圖像、發佈影片前請NHK內部和外部人力資源複檢等一系列防範措施。

NHK國際部負責人田端祐一說：「內部已經決定對我們的記者和製片人進行再培訓，提高他們對人權問題的意識。」

提高人權意識

NHK在7日於推特發佈介紹美國「Black Lives Matter」抗議活動的動畫影片，但影片內容未提及導火線佛洛伊德之死及警方粗暴執法，反倒將問題簡化成貧富差距，加上影片以態度暴躁的一位黑人男性作為主角，涉嫌醜化黑人和種族歧視，引起許多批評聲浪。NHK在9日道歉，並刪除推文。

根據《今日日本》和《讀賣》報導，NHK於17日在例行記者會上承諾，會對員工進行人權培訓，也已經向全國廣播電台分發處理種族、國家和宗教等問題時的指導文件，並再次為上週在推特發佈對非裔美國人描述有偏差的動畫影片致歉，NHK廣播總局長副局長正籬聰說：「對於一個應該為沒有歧視的社會做出貢獻的公共廣播，這是一個巨大的錯誤，我再次表達歉意。」

加強防範措施

《產經》提到，NHK為避免此類事件再次發生，NHK廣播總局長副局長正籬聰在17日宣布一系列的防範措施，包括不要輕易創建種族影片和圖像、發佈影片前請NHK內部和外部的人力資源進行複檢，以及讓員工進行相關培訓等。

【更多精采內容，詳見 】