墨西哥確診老婦等候入院突暈倒 愛孫人工呼吸搶救不果痛哭

墨西哥一名老婦因出現新冠肺炎（COVID-19）症狀於上週一（8日）送院，未料在車上等候期間病情突然惡化，其愛孫見狀，未及細想，馬上施行人工呼吸，完全沒有顧及自己也有可能因此受感染；可惜祖母最終回天乏術，不禁悲慟抱屍痛哭。

事發在首都墨西哥城一間醫院的停車場外，當地媒體報導，該名老婦當日上午出現呼吸困難等症狀，家人馬上開車將她送院，但老婦在車上等候期間病情竟突然惡化，她的一名孫子趕回車子察看，發現祖母已失去知覺。

男子情急之下，無視受感染的風險對祖母施行人工呼吸，其他親屬也努力嘗試叫醒老婦，可惜她一直無反應；隨後數名醫護人員上前檢查，發現老婦已沒有脈搏，宣告死亡。

男子得悉祖母的死訊悲慟不已，一度抱著遺體痛哭。許多網友都留言表示非常難過，「我的天，希望這家人能節哀順變」、「我實在忍不住流淚了，世間最痛苦就是看著親人死去，自己卻無能為力」、「一想這只是眾多犧牲者之一，我便感到很絕望，無法想像這場疫情到底導致多少家庭破碎」。

驗屍報告證實，老婦對新型冠狀病毒呈陽性反應，但在感染後一直沒有出現症狀；至於其孫子暫不知是否確診。

截至週三，墨西哥累計有154863例確診個案，共18310人不治。

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文章授權轉載自《香港01》