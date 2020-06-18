研究：人類能從叫聲 分辨黑猩猩喜怒哀樂

中央社 / 巴黎17日綜合外電報導

你會說黑猩猩語嗎？黑猩猩是動物世界中的人類近親，今天發表的新研究顯示，人類只要聽叫聲，就能分辨出黑猩猩究竟是開心、難過、生氣或害怕。

法新社報導，荷蘭研究人員發現，人類能辨別黑猩猩在不同情境的叫聲，像是被搔癢、面臨掠食者威脅或吃下高價值食物。這證實了生物學家達爾文（CharlesDarwin）率先提出的假設。

研究報告第一作者、阿姆斯特丹大學（Universityof Amsterdam）研究員卡米洛格魯（Roza Kamiloglu）說：「我們首度證實，人類可以準確將其他物種發出的聲音，對應到特定行為情境。」

卡米洛格魯團隊要求將近3500名參與者，聆聽150種黑猩猩聲音的錄音檔，而後根據所聽到的聲音，判定猩猩當下是處於正面或負面情境中，以及牠是興奮或放鬆狀態。

約300名參與者接著必須將聽到的聲音與10種行為配對，包括交配、與母親分離或受驚嚇等。

結果證實，人類竟出乎意料地能輕易理解黑猩猩發出叫聲當下所處的正確情境。

人類在辨別「負面」情境方面上更成功，像是辨別黑猩猩遭遇危險或面臨壓力時。卡米洛格魯認為，這可能與人類內建的生存機制有關。

她說：「能夠推斷出來自其他物種負面發聲的含意，可能有助於生存，因為負面情境涉及危險，對生存而言或許更攸關重要。」

根據達爾文19世紀提出的理論，諸如笑聲和尖叫等發聲，與類似物種間共通的情緒狀態有關。

卡米洛格魯表示，刊登在英國雜誌「皇家學會報告生物科學版」（Proceedings of the Royal Society B）的這項研究，支持達爾文的看法。

荷蘭 英國

延伸閱讀

被控分屍24歲女學生 俄國學者出庭受審神情緊張

達爾文獎出爐 無裝備登富士山、懸崖欄杆倒立同得此獎

非裔男枉死抗議潮蔓延全美 捐款拜登暴增

日北九州市添21確診病例 憂第二波疫情來襲

相關新聞

小學畢業生一片口罩輪流戴 菲律賓教育部調查

臉書上一段菲律賓小學畢業典禮的影片近來在菲國網友間被大量分享，原因是學生們竟然輪流戴上同一片口罩拍畢業照。菲國教育部表示...

5月訪日外籍旅客1700人 創1964年來新低紀錄

日本政府觀光局今天公布5月訪日外籍觀光客為1700人，創新低紀錄，年減99.9%。這主要是因日本政府為防止新冠肺炎疫情擴...

札幌雪祭推簡易版 取消大型冰塑雕像

明年2月的日本北海道冬季特色活動「札幌雪祭」確定簡辦！札幌雪祭執行委員會16日宣布，受到新冠疫情的影響，難以與贊助商的溝通合作，決定取消慣例的大型冰塑雕像，以中小型冰雕展出為主，「改成主要以招待當地居民的雪祭。」

道別街貓BOB：英國貓明星「人貓救贖」的奇幻冒險落幕

「我感覺我生命裡的光已經熄滅了，我永遠不會忘記他。」因真貓演出電影《遇見街貓BOB》而全球知名的虎斑橘貓——Bob——17日由他的主人伯恩（James Bowen）證實：Bob已經離開了世界。Bob是在2007年，伯恩沉浮於毒癮的人生低潮時與他相遇。當時流浪受傷的Bob被伯恩救了一命，從此彷彿貓的報恩，不願離開伯恩，並與他一起踏上了倫敦街頭的賣藝人生，甚至讓伯恩下定決心戒斷毒癮。一人一貓彼此救贖、翻轉人生的感人故事，也讓Bob成為了全世界最有名街貓。

加州迪士尼邁向7月重開 規定入園必須戴口罩

號稱「全世界最快樂的地方」加州迪士尼3月因新冠肺炎疫情關門以來，正準備7月恢復營業，園方近日公布重新開張後的防疫措施，包...

熱門新聞

無人開槍！中印邊界的「石塊與棍棒」大戰 45年來最大

影／北韓官媒釋高畫質爆破片 「和平象徵」灰飛煙滅

金與正對文在寅無禮批評 青瓦台反擊「不會再容忍了！」

美放寬華為禁令 5G廠吃補

脫北者團體發反朝宣傳單 驚見李雪主被P圖成AV女優

希爾頓酒店大砍2100人 員工休假再延長90天

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。