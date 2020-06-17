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札幌雪祭推簡易版 取消大型冰塑雕像

台灣醒報 / 記者臧品安╱台北報導
往年在日本札幌雪祭的大通會場。（Photo from 札幌雪祭官方網站）
往年在日本札幌雪祭的大通會場。（Photo from 札幌雪祭官方網站）

明年2月的日本北海道冬季特色活動「札幌雪祭」確定簡辦！札幌雪祭執行委員會16日宣布，受到新冠疫情的影響，難以與贊助商的溝通合作，決定取消慣例的大型冰塑雕像，以中小型冰雕展出為主，「改成主要以招待當地居民的雪祭。」

「日本札幌雪祭」與中國哈爾濱國際冰雪節、加拿大魁北克冬季狂歡節和挪威滑雪節並稱世界四大冰雪節，是北海道最大的冬季慶典，每年都會吸引大批海外及日本國內遊客到訪。今年的日本札幌雪祭受疫情和暖冬影響，參觀人數約202萬人，比去年少了近3成。

根據《讀賣》報導，北海道札幌市長秋原克廣16日受訪時說：「很遺憾沒有大型冰雕來象徵雪祭，但我想以居民和國內游客可以開心地參加活動為目標。」至於明年的札幌雪祭則定於1月31日至2月11日。

根據《日經》報導，札幌雪祭執行委員會16日宣布，受到新冠疫情的影響，難以與贊助商的合作，決定取消慣例的大型冰塑雕像，以中小型冰雕展出為主。據札幌雪祭執行委員會的說法，這是1955年以來第一次札幌雪祭沒有自衛隊製作的大型冰雕。

此外，受新冠疫情的影響，今年日本北海道札幌市的大型活動依序停辦，原先預計在7月至8月舉行的「札幌夏祭」、「札幌大通啤酒節」也被取消。

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雪祭 日本 疫情

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