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前手裝修公司住家牆後塞垃圾！ 接手業者傻眼怒斥：沒良心

香港01 / 記者朱利安／報導
裝修公司牆後藏一大推垃圾，同行看不下去氣的PO網怒斥。圖擷自instagram
裝修公司牆後藏一大推垃圾，同行看不下去氣的PO網怒斥。圖擷自instagram

家中裝修翻新讓自己住得更舒適，本應是值得慶祝的事，但韓國有苦主早前找室內裝修公司翻新家居時，意外發現上一間公司竟將施工產生的建築廢料，偷偷放在牆後，衛生環境惡劣，網友看過照片後狠批裝修公司「無品」，要屋主「收拾慘局」。

事件會曝光是由一間室內裝修公司在Instagram上揭發，表示公司員工在今年5月底剛開始裝修某住宅時，由於屋內本來已經裝修設計過，但為了確認房屋的隔熱效果，於是拆除一小部分牆壁，怎料往牆後一看，即被眼前所見嚇到。照片中可見，牆後塞滿建築廢料，有麻布袋、木條、發泡膠板等；員工以防萬一便把其它牆也鑿開，發現到處都有垃圾。

發現事件的公司表示，工程完成度關乎裝修師傅和企業的能力，也會受工程收費影響，但他們認為這次問題好像不一樣，不會有客人要求將建築廢料倒到自己家的牆壁裡，「這不是能力問題，而是良心問題」，因此發文公開照片。

許多網友看到照片後直呼「難以置信」，有人將貼文轉發到討論區，網友紛紛留言怒轟涉事公司，「放垃圾會不會太離譜」、「這樣既不能隔熱，又不能隔音，更可能有惡臭」、「我們家也一樣，施工時埋了很多垃圾」。

延伸閱讀：

趕走無品租客驚見單位變恐怖垃圾場 網友看照片都有臭味

業績未達標要生吃蚯蚓泥鰍當激勵 貴州裝修公司被批虐待員工

文章授權轉載自《香港01》

Instagram 韓國 建築

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