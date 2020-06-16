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能與地球通訊的外星 專家：統計36個

台灣醒報 / 記者林祐任╱台北報導
康塞利斯和其團隊從類地行星演化出智慧生命的時間來估計，銀河系間有能力進行通訊的外星文明最有可能是36個。(Photo by 影片截圖)
康塞利斯和其團隊從類地行星演化出智慧生命的時間來估計，銀河系間有能力進行通訊的外星文明最有可能是36個。(Photo by 影片截圖)

廣袤的銀河系中存在幾個能和人類通訊的外星文明？英國諾丁漢大學的研究指出，最有可能是36個！這項結果是從類地行星演化出智慧生命的時間（45億至55億年）來估計，然而，若是這36個外星文明均勻分布於銀河系，離地球最近恐有17,000光年之遠，以現今科技訊息難以抵達。

估計智慧生命演化

根據《衛報》和《天空新聞台》報導，1961年美國天文學家德雷克提出「德雷克方程式」，以7個參數（包含銀河系內恆星形成的速率、智慧生命能夠進行通訊的可能性）推測銀河系內存在多少個可能與人類通訊的外星文明。諾丁漢大學的天體物理學教授康塞利斯表示，由於很少參數能夠被測量，德雷克方程式與其說是解答，不如說是思考問題的工具。

對此，康塞利斯和其團隊從類地行星演化出智慧生命的時間來估計，假設智慧生命來自於類似地球的行星，位於恆星的適居帶、剛好擁有正確比例的元素，並需要45億至55億年演化（比照地球），那麼銀河系間有能力進行通訊的外星文明數量介於4和211之間，其中最有可能是36個。

然而，若是這36個外星文明均勻分布於銀河系，離地球最近的外星文明可能有17,000光年之遠，實務上不可能進行溝通。此外，康塞利斯也指出，外星文明的恆星極有可能不像太陽，而是不穩定的紅矮星，文明恐無法持續太長的時間。

現有科技無法驗證

劍橋大學的系外行星專家希特勒表示，康塞利斯的研究仰賴幾個目前已知甚少的假設，包含生命如何在地球上誕生，以及多少類地行星適合生命居住。布里斯托大學的巴拉卡多博士強調，複雜生命需要許多條件才能在地球出現，例如光合作用，但他仍認為智慧生命很有可能在其他行星演化出來。

倫敦大學學院的教授科茨表示，康塞利斯的假設算是合理，但以現有科技無法驗證真假，目前科學家仍持續尋找太陽系中其他生命的存在，例如2022年預計前往火星的「羅莎琳德•富蘭克林號」，以及未來將前往木衛二、土衛二、土衛六的任務。

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