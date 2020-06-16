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「一剪梅」歐美暴紅 封麥的費玉清躺著變流量大神

世界日報 / 中國新聞組／北京16日電
費玉清。 聯合報系記者許正宏／攝影
費玉清。 聯合報系記者許正宏／攝影

華人樂壇知名歌手費玉清去年結束告別演唱會後，宣布封麥。但近日，他竟然不費吹灰之力，突然就在歐美暴紅了，登上國際音樂平台的熱播排行榜前三名，而讓費玉清暴紅的是他的經典歌曲「一剪梅」。

環球網報導，相對於歐美歌曲，中文歌曲要在海外走紅，是一件較困難的事。當初，吳亦凡和蔡徐坤都因歌曲登上itunes榜單被大批歐美網友質疑粉絲刷榜。但費玉清是真的紅了。

「一剪梅」在國外有多紅？

報導說，在知名音樂軟件Spotify上，「一剪梅」在挪威熱門歌曲排行榜排第一，芬蘭排行榜排第二，瑞典排行榜也是第二。

除了在Spotify上，不少人還用「一剪梅」創出了嘻哈版本放在YouTube上，這段視頻現在點擊量已超109萬次，點讚5.2萬。目前，「一剪梅」相關的視頻已超過了1000個。

有網友打趣，照這個趨勢發展下去，費玉清簡直就快成為YouTube流量大神了。

「一剪梅」的暴紅源自一句歌詞，「雪花飄飄北風蕭蕭」，費玉清的無敵轉音和顫音，讓外國網友們聽出了一種孤寂絕望。

報導說，他們將這句詞音譯為：XUE HUA PIAO PIAO BEI FENG XIAO XIAO，還為它造了很多表情包。

不僅如此，有博主還專門研究了這句歌詞到底是什麼意思，得出的結論是：The snow falls and the wind blows—— 「下起了大雪，吹起了大風」，這個科普視頻的點讚量已經達到了200萬，逐漸成為了一個梗。

挪威 北京

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