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賴索托首相與情婦聯手花504萬買兇殺正宮 第三者扶正變第一夫人

香港01 / 許懿安、何文翰
現年81歲的塔巴內下令殺害當時已跟他分居多年，當時58歲的利波萊洛，以便讓現年43歲的梅塞婭取而代之，成為真正的「第一夫人」。圖擷自衛報
現年81歲的塔巴內下令殺害當時已跟他分居多年，當時58歲的利波萊洛，以便讓現年43歲的梅塞婭取而代之，成為真正的「第一夫人」。圖擷自衛報

位於處非洲南部的賴索托，3年前曾上演一件情節足可拍成電影的真人真事。前首相塔巴內（Thomas Thabane）與當時還是他情婦的梅塞婭（Maesaiah Thabane）向犯罪集團付錢，買兇殺死原配妻子利波萊洛（Lipolelo Thabane），以便讓情婦「坐正」。警察局長稱塔巴內想將妻子置諸死地，讓梅塞婭成為第一夫人。

賴索托警察局長帕塞卡（Mokete Paseka）在一份經宣誓的書面陳述中指出，現年81歲的塔巴內下令殺害當時已跟他分居多年，當時58歲的利波萊洛，以便讓現年43歲的梅塞婭取而代之，成為真正的「第一夫人」。

利波萊洛2017年6月14日在首都馬塞魯（Maseru）乘車返回首都馬塞盧市郊的住所時，在家附近被槍手開槍殺死。她生前與塔巴內一直為離婚的條件爭吵。她想繼續享有身為第一夫人的福利，令當時已「登堂入室」的梅塞婭為之生氣。

利波萊洛死後2天，塔巴內就任首相。2個月後，他迎娶梅塞婭，後者終於得嘗所願。只是她以染血雙手獲取的地位，最終還是無法保得住。

書面陳述指出，塔巴內與梅塞婭跟幫派頭目見面，承諾將支付合計17.7萬美元（約新臺幣504萬元）以及向那些殺手提供工作機會，換取他們殺掉利波萊洛。

賴索托前首相塔巴內的現任妻子梅塞婭。圖／路透
賴索托前首相塔巴內的現任妻子梅塞婭。圖／路透

塔巴內將利波萊洛的住址交給殺手，甚至親自向他們指示住所的位置。殺手隨後開始監視她的行動。歹徒試圖在2017年6月12日行兇但未能得逞，她也向警方報案。然而就在2天後、即6月14日，利波萊洛還是難逃劫數。她死後，塔巴內向犯罪集團支付首筆款項2.4萬美元（約新臺幣71萬元），其他會分期支付。

警方經調查發現，有人在案發現場與塔巴內通訊，但他否認涉案。

梅塞婭2月被警方以謀殺罪起訴。她拒絕助查並於1月10日潛逃到南非，2月4日才回國向警方自首。 她一度獲准保釋，但在上周法院予以撤回後，她又被拘留。塔巴內5月19日宣布辭職，他尚未被起訴；他辭職為司法部門清除對他提控的障礙。外界預期他會被控謀殺罪。

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文章授權轉載自《香港01》

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