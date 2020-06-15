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重慶女遭藏行李箱棄屍慘變白骨 31歲中國籍男子涉案被捕
日本愛知縣西尾市去年10月發生一宗行李箱棄屍案，警方調查後，於上周六（13日）拘捕31歲中國籍男子朴鐘日，他被指涉嫌非法棄屍，而在行李箱中已腐爛見骨的死者其份亦獲確認，證實是來自重慶的37歲中國籍女子王敬。
警方表示，朴鐘日是愛知縣知立市弘法町一間公司的職員，2008年10月赴日本生活至今；女死者王敬來自重慶市，於2019年6月持旅遊短期簽證第2次訪日，她在日本沒有固定居所，職業不詳，她曾入住東京池袋多間酒店及民宿，與身處日本的姐姐經常保持聯絡。
民宿內尋回女死者手機
警方透露，王敬在7月4日最後一次與外界聯絡，其胞弟約在一個月後向東京警視廳池袋警署報稱她失蹤。朴鐘日涉嫌在去年7至8月期間，在西尾市鵜池町矢作古川堤壩斜坡丟棄裝有王敬屍體的紅色行李箱；同年10月，行李箱被在附近割草的男工人發現，箱內除了王敬幾乎已化為白骨的遺體，還有其身份證。
驗屍報告指出，王敬被發現時已死亡了大概1至3個月，詳細死因仍待調查。警方表示，王敬最後入住的民宿房內沒有打鬥跡象，並找到其手機，而朴鐘日曾在王敬失蹤前接觸過她，相信兩人發生過糾紛，將循雙方的關係進行調查。
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文章授權轉載自《香港01》
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