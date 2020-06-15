海綿寶寶出櫃了？ 製作公司發彩虹推文引熱議

美國卡通《海綿寶寶》（SpongeBob SquarePants）自1999年面世後紅足20年，不少90及00後也是忠實粉絲，就連男神奇洛李維斯也要與他合作，客串即將上映的電影《海綿寶寶：急急腳走佬》。多年來，海綿寶寶與好友派大星的感情一直是討論話題，粉絲們常常猜測他們「能成為密友總帶着愛」，認為關係已超越一般好友。製作公司尼克兒童頻道（Nickelodeon）昨晚就發文慶祝「同志驕傲月」，內容讓粉絲們紛紛認為公司已為海綿寶寶「出櫃」！

《海綿寶寶》的製作公司尼克兒童頻道昨晚於Twitter發文慶祝「同志驕傲月」，貼出海綿寶寶、《降世神通：科拉傳奇》（Avatar: The Legend of Korra）主角科拉，以及於《Henry Danger》飾演角色Schwoz Schwartz的Michael D. Cohen的相片，寫道：「本月和每月也會與LGBTQ+社群及其盟友一起慶祝同志驕傲」。

帖文中，3張圖片的主角均穿上代表LGBT的彩虹色調的衣服，背景也非常繽紛。同時有網民指出，Michael D. Cohen本身是名跨性別演員，而《科拉傳奇》的主角科拉的設定亦是一名雙性戀者，似是在暗示圖片中的主角均為「同志族群」的一員，間接承認了海綿寶寶同性戀者的身份，等同替他出櫃。

《海綿寶寶》已故作者、美國海洋生物學家史提芬海倫伯格（Stephen Hillenburg）早於2005年曾公開表示，海綿寶寶雖然也是LGBTQ +社群的成員，不過認為他與好友派大星均是無性戀者而非同性戀者，又強調宣布這消息與卡通劇情沒有關係，「我們只是想令事情變得有趣，這與節目無關」。然而今次尼克兒童頻道的帖文卻讓不少粉絲非常興奮，認為一直堅持的想法終獲得官方證明。

雖然帖文引來大批網民轉發，甚至令「海綿寶寶」登上Twitter熱門搜尋榜，但尼克兒童頻道卻將帖文的留言功能關閉，未知是否擔心引來家長或反對同性戀的網民「狙擊」。亦有外國網民認為公司的作法兩邊不討好，認為此舉反而同時得罪保守派及性小眾群體；不過也有死忠粉絲護航，認為帖文提供了教育兒童的機會，直言「如果因為海綿寶寶是同性戀而阻止孩子觀看這個節目，那你不配作為父母」。

Celebrating #Pride with the LGBTQ+ community and their allies this month and every month 🌈 ⁣

(🎨: by @ramzymasri) pic.twitter.com/pENmTaQB0h — Nickelodeon (@Nickelodeon) June 13, 2020

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文章授權轉載自《香港01》