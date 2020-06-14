犯罪集團「球探」騙南美小鮮肉足球員 赴西班牙踢球最後被迫賣淫

利用別人的夢想行騙極無恥，而且還是騙一群年輕足球員去賣淫。西班牙傳媒報道，當地警方近日搗破一個賣淫組織，他們派「球探」到南美國家尋找年輕健壯的男足球員，騙他們可以在西班牙球隊踢球，但抵達後全被困入一房間內，斷絕他們與外界聯繫，威逼他們賣淫。當地警方目前已拘捕其中3個組織者，並救出7名受害南美男子，6人不足20歲，其中一人只有17歲。

到歐洲踢球是不少南美球員的夢想，西班牙更是理想地點。不過，當地警方發現有人以物色新球員為名，到南美多國拐騙多人到西班牙賣淫。當地傳媒指，這個賣淫組織會派「球探」到南美國家，尋找一些身體強壯的年輕男性，他們保證幫這班年輕人在西班牙球隊中找到位置，但旅費必需由自己承擔，每人需支付約8000歐元（約新臺幣26萬）。受害人多來自貧窮家庭，為了送孩子到西班牙需借高利貸，結果在本國還被暴力勒索。

抵返西班牙後，組織會在機場接走受害者，送到南部加的斯省加的斯山縣（Sierra de Cadiz）一個只有5000多名居民的小鎮普拉多德爾雷 （Prado del Rey）內，沒收他們的證件及金錢來控制他們，困他們在一個房間內。

警方發現7名男子全被禁錮在一個房間內，禁止他們與外人交流。圖／Twitter

受害者中並沒有同性戀者，但組織會將受害者送到省內的不同城鎮，找男性客人賣淫，直至性交易結束後馬上接走，並沒收他們賺到的錢，期間會在附近戒備，防止他們逃走，並威脅他們若不聽話就會告訴他們家人賣淫的事情。

警方表示南美男子們到西班牙後即被沒收證件和錢。圖／Twitter

這班年輕人去年8月開始被禁錮，至今年5月13日警方才發現該房屋有異，展開一個名為「承諾」的行動，發現7名受害者被擠在一間房內，犯人只允許他們彼此交流，使他們孤立無援，行動中成功拘捕3名涉案人士。

消息指該鎮對受害者的事感到難過，因為小鎮內鄰居們彼此認識，大家都對希望為這班男生爭取公義，目前他們正接受西班牙當局的心理健康支援，有市政人員稱和他們交談很困難，他們顯得很害羞，會嘗試安排他們加入一些鄰近城鎮的球隊中。

延伸閱讀：

英女王work from home首以視像會議履行公務 壽辰慶生規模縮小

鄭州男稱用Airpods打電話突爆炸 耳朵重傷暈倒 網民質疑有可疑

文章授權轉載自《香港01》