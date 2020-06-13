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日游泳公司推透明防水口罩 建議教練佩戴減低飛沫傳播

香港01 / 黃正軒
Pool Man Mask全透明顯示面部表情，據稱具有可100%阻擋正面而來的飛沫的可靠防水結構，即使潮濕時也能保持配戴者呼吸良好。（Rockin’Pool）
Pool Man Mask全透明顯示面部表情，據稱具有可100%阻擋正面而來的飛沫的可靠防水結構，即使潮濕時也能保持配戴者呼吸良好。（Rockin’Pool）

新冠肺炎（COVID-19）疫情緩和，日本6月1日正式復課，只是上體育課經體液傳播病毒的風險存在。日本就有游泳用品公司推出透明防水口罩「Pool Mask Man」給游泳教練配戴，上游泳課時使用減少病毒經飛沬傳播的機會，據知獲全國熱訂。

日本游泳用品生產商「Rockin’Pool」經理西川隼矢設計出一款透明防水口罩「Pool Mask Man」，據稱是為體育游泳課的教練而設計。此裝備可覆蓋鼻下區域，功能跟外科口罩相似。

Rockin’Pool公司表示，6月6日開售起40日內已從全日本大約1000個泳池設施收到20000張訂單。

Pool Mask Man使用1毫米的超厚氯乙烯PVC材料，即使在劇烈運動中也能保持形狀。即使使用者臉部突然離開水面，水會沿著口罩下巴位置流下，保持呼吸平穩。至於透明的設計，西川隼矢表示是為了方便學生看到教練表情而採用，相信看到表情的交流才能令學生安心。

日本體育廳早前表示泳池水中含有適量氯氣，具高強消毒作用，在水中感染疫病的可能性較低。只是不少家長仍擔心子女在水中感染，西川隼矢為此推出遊泳用口罩加強防禦。

但正如官網強調Pool Mask Man是防範直接從口沫感染的風險，而不是經池水感染的風險。教課時，教練臉部總不可避免跟學生的臉部處於平行位置，臉部間的距離有時候很近，因此Pool Mask Man開發目的是100％阻擋正面而來的飛沫。官方較建議教練一方配戴，以降低師生彼此感染的風險。

延伸閱讀：

【康文署泳池重開】池水傳播新冠肺炎病毒？醫生：泳客咁做最危險

【新冠肺炎】把使用過的口罩放大2000倍　驚見細菌在移動

文章授權轉載自《香港01》

口罩 新冠肺炎 日本

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