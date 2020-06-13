明星大猩猩遇害 兇手恐坐牢終身或罰款1.6億台幣

烏干達野生動物管理局（Uganda Wildlife Authority，UWA）12日證實，知名銀背大猩猩拉飛奇（Rafiki）遇害死亡。4名涉案嫌犯已被逮捕，如果被判殺害瀕危物種罪名成立，將面臨無期徒刑或540萬美元（折合約1.6億台幣）的罰款。

拉飛奇此一名字來自斯瓦西里語，意思是「朋友」，據信年齡約25歲，在布恩迪難以穿越國家公園（Bwindi Impenetrable National Park）擔任庫林哥（Nkuringo）大猩猩團領袖。本身就是國家公園明星的拉飛奇1日失蹤，遺體隔天被搜索隊尋獲。驗屍報告指出，死因是銳器刺進腹部左上方、傷口深及體內器官。

UWA調查人員在鄰近村莊逮捕嫌犯，並搜出野豬肉和多種獵具。根據自白，嫌犯與同夥進國家公園打獵，途中碰上一群大猩猩。眼見銀背大猩猩攻過來，他用手上的矛自衛，結果殺死拉飛奇，4人預計將依2019年剛通過的野生動物保護法起訴。

包含拉飛奇在內，庫林哥大猩猩團共有18隻山地大猩猩。牠們被認為已「習慣化」（habituated），代表習於接觸人類。UWA表示，目前僅有超過1000隻山地大猩猩，拉飛奇之死是「很大的挫折」。

UWA發言人杭吉（Bashir Hangi）說，「拉飛奇之死使得團體不穩定，有可能導致四分五裂…目前牠們沒有領袖，可能被另一隻野生的銀背大猩猩接管。」

BBC指出，山地大猩猩相當受造訪烏干達的遊客歡迎，若庫林哥團真被野生銀背大猩猩接管，牠們將不想再接觸人類，最終會影響旅遊發展與UWA的收入來源。

山地大猩猩僅存於烏干達、盧安達和剛果民主共和國的保護區，會出現在布恩迪難以穿越國家公園，以及三國邊界的維龍加山巒區（Virunga Massif）公園網。因為反盜獵等積極保育措施，國際自然保護同盟（IUCN）2018年決定，將山地大猩猩從極危物種調為瀕危物種。