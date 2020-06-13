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JK羅琳前夫稱「對家暴不感到抱歉」 登大報頭版惹議

世界日報 / 編譯中心╱綜合12日電
英國「太陽報」採訪JK羅琳（圖）的家暴前夫，對方對於打了JK羅琳不感到抱歉，這段訪問遭到支持受暴婦女團體的猛烈抨擊。 路透社
英國「太陽報」採訪JK羅琳（圖）的家暴前夫，對方對於打了JK羅琳不感到抱歉，這段訪問遭到支持受暴婦女團體的猛烈抨擊。 路透社

英國「太陽報」採訪JK羅琳（J.K. Rowling）的家暴前夫，對方對於打了JK羅琳不感到抱歉，這段訪問遭到支持受暴婦女團體的猛烈抨擊。

JK羅琳最近對於跨性別者的言論遭到抨擊；她10日發表長文，自曝從與葡萄牙籍電視記者亞藍特斯（Jorge Arantes）的「暴力婚姻」中脫逃，也透露年輕時曾遭性侵，解釋她為何對性別議題發言。

亞藍特斯之後接受「太陽報」訪問登上頭版，標題是「我打了JK，我不感到抱歉。」「太陽報」雖然表示，這段訪問並不是要讓家暴「合理化或光榮化」，仍遭到砲轟。

JK羅琳在1992年嫁給亞藍特斯，婚姻僅維持1年多，育有一女。JK羅琳獨立撫養女兒，經濟拮据陷入低谷，靠著「哈利波特」大紅翻身。JK羅琳為了保護現年27歲的女兒潔西卡，鮮少談到這段過往。

52歲的亞藍特斯接受「太陽報」訪問說，他對於JK羅琳發表長文敘述家暴過往不感到困擾，也不在乎。他說：「我打了喬安娜，但不是持續暴力，我不為打了她感到抱歉。」並聲稱自己沒有家暴。但亞藍特斯10年前受訪曾說，兩人分手時因爭奪女兒發生肢體衝突，「我在清晨5時把她拖出門，我承認我在街上毆打她。」

JK羅琳隔天就帶著女兒回到愛丁堡定居。1994年，失業的亞藍特斯曾到蘇格蘭試圖和女兒見面，據稱他當時染上毒癮。JK羅琳對他提出禁制令。亞藍特斯目前住在90歲老母親家裡，鄰居表示他時常大聲播放音樂擾鄰，門口也常飄出大麻味。

BBC報導，慈善團體英國婦女援助聯合會表示，太陽報的頭版造成負面影響，組織正與之商談，要反映家暴倖存者的心聲。政治人物也對太陽報表示不滿，工黨主管家暴的影子內閣成員菲力普斯在推特表示，犯罪者竟然可以透過暴力獲益，真令人不敢置信。

家暴 婚姻 英國

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