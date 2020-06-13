因疫情無乘務員服務…60歲男死在火車上5小時無人知

新冠肺炎疫情未歇，英國為了防疫，要求火車員工不得和旅客接觸，也因此疏忽了乘客的狀況。一名男子在搭乘期間心臟病發，卻因無人注意，死在座位上5小時無人知。

每日郵報報導，一名60歲的英國男子，6日晚間約6點半搭乘火車從曼徹斯特（Manchester）前往伯恩默思（Bournemouth），卻在車上心臟病發死亡。

這班列車的路線全程250哩（約402公里），停靠18個站。因應疫情，在列車行進期間，火車員工禁止和乘客接觸，他們不會在車廂穿梭驗票，唯一的工作僅有確保行車安全。所以該男子直到火車抵達終點站，才被清潔工發現已死亡5個小時。

這項防疫政策也讓某些人受害，曾有一名罹失智症的年長旅客，錯過了該下車的站，多坐了一個多小時，當時卻無人提供協助。