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92歲「Hello Kitty之父」辻信太郎交棒 三麗鷗新社長是31歲孫

香港01 / 成依華
2019年4月27日，三麗鷗社長辻信太郎（左）與孫子辻朋邦（右）在東京的三麗鷗門市前合照。（路透社）
2019年4月27日，三麗鷗社長辻信太郎（左）與孫子辻朋邦（右）在東京的三麗鷗門市前合照。（路透社）

旗下擁有Hello Kitty布丁狗等眾多知名卡通角色的日本企業三麗鷗（Sanrio）12日宣佈，92歲創辦人兼社長辻信太郎將在7月1日交棒給31歲孫兒辻朋邦，然後自己改任會長。這是三麗鷗自1960年創立以來首次社長卸任。

彭博社形容，新繼任者比1974年誕生的Hello Kitty更加年輕。

現年92歲的辻信太郎在年輕時曾是公務員，在山梨縣廳工作，後來辭職並在1960年創立「山梨絲綢中心」，1973年再把公司改名為三麗鷗（Sanrio），至1974年，該公司推出代表角色Hello Kitty，風靡全球。至今為止，公司旗下已誕生超過450個可愛卡通角色，業務遍及主題樂園、產品策劃與銷售等。

辻信太郎多年來一直擔任社長，目前年事已高，決定把實際權力交棒予孫兒辻朋邦，孫兒畢業於慶應大學，2014年開始在三麗鷗的企劃與行銷等部門工作，目前已是公司的管理層，職位為專務。

辻朋邦表示，有關交棒的事情在家族內已商討了一段時間，他相信為三麗鷗帶來年輕力量是好事。

辻信太郎的兒子辻邦彥2013年在前往洛杉磯出差期間因急性心臟衰竭不幸身亡，終年61歲，他當時為三麗鷗的執行副社長。

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文章授權轉載自《香港01》

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