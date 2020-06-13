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日本26歲男星涉非禮7旬婆婆被捕 索吻不成改洗劫錢財
日本媒體12日報導，當地26歲男演員山內大輔遭警方拘捕，他涉嫌在1月底時闖入一名70多歲婆婆的家中，非禮婆婆並強行索吻，婆婆奮力抵抗，不幸導致骨盆處的骶骨骨折重傷，山內大輔之後搶走裝有現金的手袋逃去。
索吻問「可以親我一下嗎？」
事發在東京都武藏野市，1月26日凌晨，婆婆在餐廳下班後回家，卻疑遭山內大輔闖入家中，把她撲倒在地，整個人壓在婆婆的身上，並向她索吻稱「可以親我一下嗎？」
婆婆未有依從，且不斷反抗，使山內大輔未能成功，改為搶走裝有6.2萬日圓（新台幣約1.7萬元）現金的手袋後逃去，但婆婆不幸在反抗過程中受傷，骨盆處的骶骨重傷骨折，要養傷6周。
男星稱「想測試自己魅力」
婆婆當時向鄰居求助並報警，警方之後調查事件，終於透過監視器畫面鎖定疑犯身分，並在6月11日拘捕山內大輔。據日本媒體報導，山內認罪時表示，當時想測試自己的魅力，以為對方會答應要求，沒想到卻遭拒絕。
在事件曝光後，他所屬的事務所發文道歉，並在官網上刪除有關山內大輔的介紹資料。
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文章授權轉載自《香港01》
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